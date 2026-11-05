Наслідки російського удару по Комишувасі, фото: ДСНС

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Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району, який було завдано 2 листопада, зросла до 42 людей.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.