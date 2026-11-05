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Последствия российского удара по Камышевахе, фото: ГСЧС

Количество погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 42 (ФОТО, ВИДЕО)

5 ноя 2026, 12:58
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Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району, який було завдано 2 листопада, зросла до 42 людей.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

На місці російського удару вже четверту добу фахівці ДСНС продовжують працювати серед руїн, де кожен етап робіт потребує особливої обережності та злагоджених дій. До пошукової операції залучені рятувальники, фахівці Державного гірничорятувального загону ДСНС України та кінологічні розрахунки, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по Комишувасі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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