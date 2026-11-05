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Последствия российского удара по Камышевахе, фото: ГСЧС
Количество погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 42 (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217246-kolichestvo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-kamyshevahe-vozroslo-do-42-foto-video.htmlРакурс
Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району, який було завдано 2 листопада, зросла до 42 людей.
Рятувально-пошукові роботи тривають. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
На місці російського удару вже четверту добу фахівці ДСНС продовжують працювати серед руїн, де кожен етап робіт потребує особливої обережності та злагоджених дій. До пошукової операції залучені рятувальники, фахівці Державного гірничорятувального загону ДСНС України та кінологічні розрахунки, — розповіли у відомстві.