Украинская ПВО ночью сбила 196 из 227 российских дронов. Фото:

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Ракурс

Російська Федерація вночі 6 листопада запустила по Україні 227 безпілотників.

Ударні БпЛА типу Shahed (86 із них — реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія» летіли з окупованих Криму та Донецька, а також російських Орла, Курська, Міллерово й Приморсько-Ахтарська. ППО змогла знешкодити 196 ворожих БпЛА. На 14 локаціях відбулися влучання російських дронів, а на восьми локаціях впали уламки. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Вчора ввечері окупанти завдали авіаудару по Ізюму Харківської області. У міській військовій адміністрації поінформували, що внаслідок влучань зафіксували у центральній та південній частинах міста. Були зруйновані та пошкоджені два багатоквартирні та близько 10 приватних будинків. Також частина міста залишається без світла. Постраждали двоє осіб.

Дніпропетровська область вночі понад 10 разів була атакована російськими безпілотниками. В ОВА повідомили, що сьогодні вранці ворог вдарив по Кам’янському. Там був пошкоджений спортивний комплекс і зайнялася пожежа. Постраждала 60-річна жінка, в якої діагностували гостру реакцію на стрес.

Пізно ввечері у Кропивницькому районі Кіровоградщини через удар російського безпілотника був зруйнований приватний житловий будинок. Як зазначили в ДСНС, троє людей постраждали. Вогнеборці ліквідували пожежу, яка спалахнула на місці влучання.

Нагадаємо, 5 листопада у Пісочинській громаді Харківщини внаслідок удару БпЛА загорівся поштовий термінал. А в Безлюдівській громаді російський дрон влучив у складську будівлю приватного підприємства. Виникла масштабна пожежа.