Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/n217338-obsudili-osvobojdenie-plennyh-i-garantii-bezopasnosti-zelenskiy-o-peregovorah-v-abu-dabi.html

Ракурс

По під час першого дня переговорів в Абу-Дабі сьогодні, 10 листопада, Україна, США та Росія обговорили гуманітарні кроки, звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Був звіт нашої переговорної команди. Сьогодні перший день зустрічей в Абу-Дабі — спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім — тристоронній формат між нашою, американською та російською делегаціями. Вдячний усім партнерам України за підтримку, — зазначив Зеленський.

За його словами, тристоронній формат був «конструктивним та доволі змістовним»:

Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених — це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків.

Зеленський додав, що визначив представникам України чіткі завдання для подальшого діалогу — як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками президента Америки та представниками Європи: