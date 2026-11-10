Обговорили звільнення полонених і гарантії безпеки — Зеленський про перемовини в Абу-Дабіhttps://racurs.ua/ua/n217338-obgovoryly-zvilnennya-polonenyh-i-garantiyi-bezpeky-zelenskyy-pro-peremovyny-v-abu-dabi.htmlРакурс
По під час першого дня переговорів в Абу-Дабі сьогодні, 10 листопада, Україна, США та Росія обговорили гуманітарні кроки, звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Був звіт нашої переговорної команди. Сьогодні перший день зустрічей в Абу-Дабі — спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім — тристоронній формат між нашою, американською та російською делегаціями. Вдячний усім партнерам України за підтримку, — зазначив Зеленський.
За його словами, тристоронній формат був «конструктивним та доволі змістовним»:
Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених — це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків.
Зеленський додав, що визначив представникам України чіткі завдання для подальшого діалогу — як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками президента Америки та представниками Європи:
Головне — реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота. Дякую Американській стороні за організацію цих перемовин та Еміратам за надійний переговорний майданчик.