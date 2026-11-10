Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n217340-sily-oborony-ustroili-okkupantam-koster-iz-ih-sau-video.html

Ракурс

Українські дрони знищили ворожу самохідну артилерійську установку.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Потурбувалися про те, щоб ворогу не було холодно. Додали трішки вогню та організували для окупантів справжнє «багаття», — вказано в описі відео.

На відео показані виявлення, точне ураження та остаточне знищення ворожої САУ завдяки злагодженій роботі пілотів 1-го ББпС 119-ї окремої бригади ТрО, артрозвідки та суміжників із 53-ї ОРБ.