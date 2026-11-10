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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Силы обороны устроили оккупантам «костер» из их САУ (ВИДЕО)

10 ноя 2026, 19:18
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Українські дрони знищили ворожу самохідну артилерійську установку.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Потурбувалися про те, щоб ворогу не було холодно. Додали трішки вогню та організували для окупантів справжнє «багаття», — вказано в описі відео.

На відео показані виявлення, точне ураження та остаточне знищення ворожої САУ завдяки злагодженій роботі пілотів 1-го ББпС 119-ї окремої бригади ТрО, артрозвідки та суміжників із 53-ї ОРБ.

Хвилюємося, щоб окупанти на нашій землі не змерзли, тому забезпечуємо їх гарячими точками до повного вигорання, — додали у бригаді.

Источник: Ракурс


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