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Знищення російської воєнної техніки, скріншот відео
Сили оборони влаштували окупантам «багаття» з їхньої САУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217340-syly-oborony-vlashtuvaly-okupantam-bagattya-z-yihnoyi-sau-video.htmlРакурс
Українські дрони знищили ворожу самохідну артилерійську установку.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Потурбувалися про те, щоб ворогу не було холодно. Додали трішки вогню та організували для окупантів справжнє «багаття», — вказано в описі відео.
На відео показані виявлення, точне ураження та остаточне знищення ворожої САУ завдяки злагодженій роботі пілотів 1-го ББпС 119-ї окремої бригади ТрО, артрозвідки та суміжників із 53-ї ОРБ.
Хвилюємося, щоб окупанти на нашій землі не змерзли, тому забезпечуємо їх гарячими точками до повного вигорання, — додали у бригаді.