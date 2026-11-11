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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада, атакували шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Крім того, на Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.
Також росіяни:
- вдарили по підприємству теплопостачання у Кривому Розі, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Тривають роботи з відновлення теплопостачання у міст;
- били по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині.
На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.
Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 14 постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу, — зазначив прем'єр.