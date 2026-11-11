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Ракурс
Росіяни активно атакували енергосистему Україні, фото: ДСНС

Росія вночі атакувала шість великих підстанцій у чотирьох областях — Корецький

11 лис 2026, 11:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада, атакували шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Крім того, на Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.

Також росіяни:

  • вдарили по підприємству теплопостачання у Кривому Розі, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Тривають роботи з відновлення теплопостачання у міст;
  • били по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині.

На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.

Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 14 постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу, — зазначив прем'єр.

Джерело: Ракурс


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