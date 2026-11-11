Росіяни активно атакували енергосистему Україні, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217353-rosiya-vnochi-atakuvala-shist-velykyh-pidstanciy-u-chotyroh-oblastyah-koreckyy.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада, атакували шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Крім того, на Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.

Також росіяни:

вдарили по підприємству теплопостачання у Кривому Розі, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Тривають роботи з відновлення теплопостачання у міст;

били по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині.

На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.