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Последствия атаки российского дрона 12 ноября, фото: Запорожская ОВА

Россия атаковала дроном автобус на Запорожье — трое раненых (ФОТО)

12 ноя 2026, 15:56
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Російський дрон атакував рейсовий пасажирський автобус у Запорізькому районі.

Про це сьогодні, 12 листопада, вдень повідомив у своєму Telegeram-каналі очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Зазначається, що в момент удару в автобусі перебували приблизно 12−15 людей.

Поранено трьох жінок, одна з них — у тяжкому стані.

Постраждалим надають необхідну допомогу.

Наслідки атаки російського дрона 12 листопада, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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