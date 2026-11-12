Последствия атаки российского дрона 12 ноября, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n217388-rossiya-atakovala-dronom-avtobus-na-zaporoje-troe-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російський дрон атакував рейсовий пасажирський автобус у Запорізькому районі.

Про це сьогодні, 12 листопада, вдень повідомив у своєму Telegeram-каналі очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Зазначається, що в момент удару в автобусі перебували приблизно 12−15 людей.

Поранено трьох жінок, одна з них — у тяжкому стані.

Постраждалим надають необхідну допомогу.