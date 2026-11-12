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Наслідки атаки російського дрона 12 листопада, фото: Запорізька ОВА
Росія атакувала дроном автобус на Запоріжжі — троє поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217388-rosiya-atakuvala-dronom-avtobus-na-zaporijji-troie-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російський дрон атакував рейсовий пасажирський автобус у Запорізькому районі.
Про це сьогодні, 12 листопада, вдень повідомив у своєму Telegeram-каналі очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Зазначається, що в момент удару в автобусі перебували приблизно 12−15 людей.
Поранено трьох жінок, одна з них — у тяжкому стані.
Постраждалим надають необхідну допомогу.