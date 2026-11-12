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Ракурс
Наслідки атаки російського дрона 12 листопада, фото: Запорізька ОВА

Росія атакувала дроном автобус на Запоріжжі — троє поранених (ФОТО)

12 лис 2026, 15:56
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Російський дрон атакував рейсовий пасажирський автобус у Запорізькому районі.

Про це сьогодні, 12 листопада, вдень повідомив у своєму Telegeram-каналі очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Зазначається, що в момент удару в автобусі перебували приблизно 12−15 людей.

Поранено трьох жінок, одна з них — у тяжкому стані.

Постраждалим надають необхідну допомогу.

Наслідки атаки російського дрона 12 листопада, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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