https://racurs.ua/ua/2511-knyajychi-obicyanogo-try-roky-chekaut-abo-misiya-ne-vyyty-samyh-na-sebe.html

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Минуло три роки від дня трагедія, яка сталася в с. Княжичі, але суспільство так і не дізналося правди про ті події.

Та трагедія викрила справжній стан речей у нашій правоохороннійсистемі, її суб’єктний склад, способи «роботи», схильність до вчинення не лише посадових злочинів пов’язаних із «виконанням службових обов‘язків», але й виключно кримінальних. А найголовніше –було викрито ставлення правоохоронців та їх керівників до людей та колег, як до «м‘яса та сміття»….

Ці події назавжди змінили життя колишнього правоохоронця, ветерана – пенсіонера МВС України Ігоря Касяна, який пересвідчився, що повага ічесть офіцерадля чинних поліціянтів–то пустий звук.

Аби приховати майнові, посадові злочинів і злочинипроти життя, правоохоронці сфабрикували справупро начебтоготування розбійного нападу «бандою під керівництвом Касяна»… Саме тією «бандою», яка «забула» приїхати і правоохоронці вчинили злочини самостійно.

«Головне під час слідчих дій –не вийти на самих себе», –під цим старим гаслом тривало «слідство» щодо «банди».



Здійснюючи розслідування, крім скоєних у с. Княжичі, правоохоронцями було вчинено ще й наступні злочини:

–закінчений замах на вбивство фігурантів;

–приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

–нанесення тілесних ушкоджень різною степені тяжкості фігурантам та пересічним громадянам;

–незаконне позбавлення волі третіх осіб;

–зловживання посадовим становищем та перевищення влади;

–службовий підлог;

–викрадено особисте майно під час затримання та з домівок фігурантів;

–не збереження та викрадення вилученого у фігурантів майна;

–застосування заборонених методів досудового слідства;

–порушення права на захит.

Переважну більшість з правопорушень виявлено. Ініційовано внесення до реєстру кримінальних правопорушень безсторонньою особою – Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Ці кримінальні провадження перебувають у провадженні Державного бюро розслідувань, слідчими якого під впливом «третіх осіб»розслідування просто саботується.

Виникає логічне запитання. Чому правоохоронний орган, який має бути грозою для всіх нечистих на руку правоохоронців,що має на меті викривати протиправні дії та притягувати до відповідальності правоохоронців, які порушили закон, не зацікавлений у результативності своєї роботи?

Відповідь дуже проста – «система МВС» захищає себе від викриття, очищення, звільнення та засудження злочинцівшляхом особистих контактів, позаправового впливу та навіть делегування до ДБР своїх колишніх працівників, які всіляко стримують слідство та висвітлення правдипро перевертніву погонах», що є в «очищеній» новій поліції.

Правоохоронці, причетні до смерті п1ятьох людей,продовжують «працювати»під прикриттям «погонів». Ігор Касян продовжує активно захищатисявід хибного звинувачення у готуванні до розбою.

Розбій у особливо великому розмірі, який сторона обвинувачення створила задля обгрунтування неіснуючої «операції» як виправдання смертей п’ятьох поліцейських.

Обвинувачення не здобуло доказів причетності Касяна до будь-якого злочину, але справу все одно направлено до суду…бо що ж за «операція» без «бандии».

Кваліфікація викликає подив та ріже слух: Як це –розбій за відсутності потерпілого в країні? Особливо великий розмір за відсутності у потерпілого – пенсіонера заощаджень? Члени банди, не знайомі один з одним? Відсутність фігурантів у населеному пункті, де вони мають вчиняти злочин? Таких питань та протиріч десятки.

Наразі склалася парадоксальна ситуація, коли в Броварському міськрайонному суді Київської області розглядаються два кримінальні провадження. Одне щодо правоохоронців, яких звинувачують у вбивствах, приховуванні злочинів та які причетні до фальсифікації матеріалів негласних слідчих дійпристворенні «доказовоїбазу». А також кримінальне провадження по «вигаданій банді», до створення «доказів» по якій приклали свою руку зазначені правоохоронці.

Як відомо, обіцяного три роки чекають, але цей час вже минув, а правди суспільство так і не дізналося, винні не притягнуті до кримінальної відповідальності, а сфабрикована справа і далі змушуєпенсіонера МВС боротися з «перевертнями у погонах».