https://racurs.ua/ua/2907-vykuryv-kosyak-i-za-kermo-a-ce-sche-treba-dovesty.html

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Подейкують, що відставка, здавалося б, вічного міністра внутрішніх справ Авакова пов'язана з «обдовбаними депутатами», яких запідозрили у тому, що вони сіли за кермо під кайфом. Нагадаємо, що найгучніша зі свіжих пригод сталася 4 липня, коли патрульні зупинили машину народного депутата від «Слуги народу» Євгена Брагара (того самого, який свого часу пропонував платити за газ собаками). Власне, зупинили його за те, що номер автомобіля не було підсвічено, але сам водій, на думку патрульних, виглядав специфічно, і вони вирішили, що той під кайфом, зазначили це в протоколі і запропонували нардепу пройти відповідне обстеження.

Чотири дні по тому у Львові позафракційний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП. Тобто позафракційним він став уже після скандальної події, тому що зі «слуг» депутата виключили. В'їхавши в чужий автомобіль, він поводився настільки дивно, що перше, що спало на думку свідкам, — депутат перебував у наркотичному угарі.

Обдовбаний водій так само страшний і небезпечний, як і п'яний. Однак, вживши препарати, які розширюють свідомість, виявляється, піти від відповідальності... простіше.

Червоні очі — це вам не перегар

Нещодавно ми писали про те, як за судовими рішеннями водій може скласти цілий список прийомів для боротьби з дорожньою поліцією.

Два водія, які фактично скоїли правопорушення, вийшли сухими з води через нечіткий алгоритм дій поліцейських. Один із них вимагав надати йому на місці правову допомогу і отримав відмову. А вимога ця, між іншим, цілком правомірна. Другий водій виграв справу, тому що інспектор вимагав у нього страховий поліс, який вимагати не мав права, бо зупинив машину через невчасно увімкнений поворотник.

Справа, про яку ми поговоримо сьогодні, ще краща: вона демонструє те, як обкурений громадянин за кермом може уникнути відповідальності.

Отже, раннім вечором на початку березня цього року столична дорожня поліція зупинила якогось громадянина на «міцубісі» і побачила, що він явно не в кондиції: у водія тремтіли руки, зіниці не реагували на світло, коли він говорив, було зрозуміло, що в роті у нього пересохло. Спиртне виключалося, а от щодо травички — цілком могло бути. Однак червоні очі — це вам не перегар, ознаки наркотичного сп'яніння не такі очевидні, як ознаки сп'яніння алкогольного.

Тож водія відразу ж відправили до міської наркологічної клініки «Соціотерапія». Там він підписав добровільну згоду на проведення медичного огляду. Але коли лікар запропонував йому здати сечу, відмовився, мовляв, ніяк не виходить, навіть якщо випити склянку води. Лікар діагноз усе ж поставив за результатами зовнішнього огляду: «Стан сп'яніння внаслідок вживання канабіноїдів». Простіше кажучи, на думку нарколога, водій добряче накурився, перш ніж сісти за кермо.

Як «з'їхати» з лабораторних аналізів?

Минуло понад два місяці, і районний суд визнав водія винним у скоєнні адміністративного правопорушення за статтею 130 КУпАП, оштрафував його на десять із гаком тисяч (600 неоподатковуваних мінімумів), а головне — позбавив на рік права сідати за кермо.

Отоді водій (точніше, його адвокат) подав скаргу до адміністративного апеляційного суду. І нещодавно виграв справу. І от чому.

Порядок проходження огляду на сп'яніння (алкогольне та наркотичне) або зловживання препаратами, що впливають на увагу і швидкість реакції, визначаються статтею 266 КУпАП і постановою Кабміну №1103 від 2008 року. Є й спільна інструкція МВС і МОЗ від 2015 року, яка визначає процедуру виявлення сп'яніння. У цих випадках лабораторний аналіз обов'язковий, одного візуального огляду мало. Для лабораторних досліджень підходять слина, сеча, кров, змиви з губ, обличчя та рук.

Штрафуючи водія і позбавляючи його на рік прав, районний суд посилався на медичний висновок, в якому не було результатів лабораторних досліджень. Але ознаки наркотичного сп'яніння — це лише привід для проведення медичного огляду, а не доказ того, що людина дійсно «під кайфом». Червоні очі й уповільнені реакції, звичайно, розповіли лікарю-наркологу багато про що, але цього для суду замало, якщо немає даних лабораторних аналізів. Не хотів водій здавати сечу, можна було б узяти зразок слини або аналіз крові. Принаймні в матеріалах справи немає жодного слова про те, що таких проб не можна було взяти. (До речі, марихуана — найбільш «зрадницький» наркотик, сліди канабіноїдів зберігаються в крові два тижні, а в сечі — аж місяць, решта наркотиків, від алкоголю до героїну, аж ніяк не можна порівнювати з коноплями в цьому сенсі.)

Таким чином, вина водія не доведена, вирішив апеляційний суд, повернувши йому і гроші, і права.

Ну що можна сказати? А те, що і в цьому разі служителі правопорядку (у розглянутому випадку разом із лікарем) не потурбувалися про те, щоб зробити все за правилами. Вини цього конкретного водія, як бачимо, не доведено. І якщо наступного разу ви зіткнетеся, не дай боже, з якимось іншим водієм, що викурив «косячок», перш ніж сісти за кермо, він, як бачимо, цілком зможе уникнути відповідальності. Відмовиться здати сечу на аналіз, а поліцейських це, дивись, і задовільнить.

...До речі, кілька тижнів тому права повернули і депутату, що радив платити за газ домашніми собаками, про що він не забув похвалитися в соцмережах. За його словами, тест виявився негативним.