Corallicolids зустрічаються в 70 відсотках коралів по всьому світу, фото: EurekaAlert

https://racurs.ua/ua/n120356-vryatuvaty-koralovi-ryfy-dopomoje-iedynyy-vidomyy-organizm-z-hlorofilom-yakyy-ne-zdiysnuie.html

Ракурс

Учені вперше виявили організм, який може продукувати хлорофіл, але не здійснює фотосинтез.

Своєрідний організм називають кораліколідом (Corallicolids), оскільки його знаходять в 70% коралів по всьому світу. На думку учених, кораліколід може дати підказки про те, як захистити коралові рифи в майбутньому, повідомляє видання EurekaAlert.

«Це другий за чисельністю житель коралів на планеті, Однак його досі не помічали, — зазначає Патрік Кілінг, ботанік з Університету Британської Колумбії (Канада). — Цей організм ставить абсолютно нові біохімічні питання. Він схожий на паразита, і він, безумовно, не фотосинтетичний. Але все ще виробляє хлорофіл».

Хлорофіл — це зелений пігмент, що міститься в рослинах. Він дозволяє їм поглинати енергію від сонячного світла під час фотосинтезу.

«Наявність хлорофілу без фотосинтезу насправді є дуже небезпечною, тому що хлорофіл дуже добре вловлює енергію, але без фотосинтезу, звільнює її повільно. Це схоже на життя з бомбою у ваших клітинах», — наголошує Кілінг.

Кораліколіди живуть в порожнині шлунка широкого кола коралів, що відповідають за побудову рифів, а також чорних коралів, альціонацей, коралів-грибів і анемон. Вони належать до одного з підвидів найпростіших — апікомпклексних (Apicomplexa). Це частина величезної групи паразитів, найвідомішим представником котрої є паразит, відповідальний за малярію.

Понад десять років тому в здорових коралах були виявлені фотосинтетичні водорості, пов’язані з Apicomplexa, що свідчить про те, що вони могли розвиватися від доброякісних фотосинтезуючих організмів, прикріплених до коралів, перш ніж перетворитися на паразитів, яких ми знаємо сьогодні.

Екологічні дані показали, що коралові рифи містять декілька видів Apicomplexa, але досі не вивчалися найпоширеніші — кораліколіди. Цей вид поставив нову загадку: він не тільки має пластиди, але й містить усі чотири пластидні гени, що використовуються у виробництві хлорофілу.

«Це справжня головомка, — говорить Уолдан Квонг, науковий співробітник Університету Британської Колумбії і провідний автор дослідження. — Ми не знаємо, чому ці організми зберігають ці гени фотосинтезу. Тут відбувається деяка нова біологія, те, чого ми раніше не бачили».

Дослідники сподіваються, що подальші дослідження коралідолідів забезпечать краще розуміння середовищ існування коралів і підкажуть, як зберегти цю екосистему.

Нагадаємо, у 2017 році учені заявили, що біля берегів Австралії помирає Великий бар'єрний риф — найбільша у світі система коралових рифів.