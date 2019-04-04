Corallicolids встречаются в 70 процентах кораллов по всему миру, фото: EurekaAlert

https://racurs.ua/n120356-spasti-korallovye-rify-pomojet-edinstvennyy-izvestnyy-organizm-s-hlorofillom.html

Ракурс

Ученые впервые обнаружили организм, который может производить хлорофилл, но не осуществляет фотосинтез.

Своеобразный организм называют кораликолидом (Corallicolids), поскольку его находят в 70% кораллов по всему миру. По мнению ученых, кораликолид может дать подсказки о том, как защитить коралловые рифы в будущем, сообщает издание EurekaAlert.

«Это второй по численности житель кораллов на планете, однако его до сих пор не замечали, — отмечает Патрик Килинг, ботаник из Университета Британской Колумбии (Канада). — Этот организм ставит совершенно новые биохимические вопросы. Он похож на паразита, и он, безусловно, не фотосинтетический. Но все еще производит хлорофилл».

Хлорофилл — это зеленый пигмент, содержащийся в растениях. Он позволяет им поглощать энергию от солнечного света во время фотосинтеза.

«Наличие хлорофилла без фотосинтеза на самом деле очень опасно, так как хлорофилл очень хорошо улавливает энергию, но без фотосинтеза, освобождает ее медленно. Это похоже на жизнь с бомбой в ваших клетках», — отмечает Килинг.

Кораликолиды живут в полости желудка широкого круга кораллов, отвечающих за построение рифов, а также черных кораллов, альционацей, кораллов-грибов и анемонов. Они принадлежат к одному из подвидов простейших — апикомпклексных (Аpicomplexa). Это часть огромной группы паразитов, самым известным представителем которой является паразит, ответственный за малярию.

Более десяти лет назад в здоровых кораллах были обнаружены фотосинтетические водоросли, связанные с Аpicomplexa, что свидетельствует о том, что они могли развиваться из доброкачественных фотосинтезирующих организмов, прикрепленных к кораллам, прежде чем превратиться в паразитов, которых мы знаем сегодня.

Экологические данные показали, что коралловые рифы содержат несколько видов Аpicomplexa, но пока не изучались самые распространенные кораликолиды. Этот вид поставил новую загадку: он не только имеет пластиды, но и содержит все четыре пластидние гены, используемые в производстве хлорофилла.

«Это настоящая головомка, — говорит Уолдан Квонг, научный сотрудник Университета Британской Колумбии и ведущий автор исследования. — Мы не знаем, почему эти организмы сохраняют эти гены фотосинтеза. Здесь происходит некоторая новая биология, то, чего мы раньше не видели».

Исследователи надеются, что дальнейшие исследования коралидолидов обеспечат лучшее понимание мест обитания кораллов и подскажут, как сохранить эту экосистему.

Напомним, в 2017 году ученые заявили, что у берегов Австралии умирает Большой барьерный риф — крупнейшая в мире система коралловых рифов.