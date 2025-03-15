Новую причину появления жизни на Земле назвали ученые

Жизнь на Земле возникла миллиарды лет назад

https://racurs.ua/n204815-novuu-prichinu-poyavleniya-jizni-na-zemle-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Земля протягом багатьох мільйонів років після свого утворення як вважається, мала вихор хімічних речовин, але майже не мала органічних молекул з вуглецево-азотними зв’язками, які необхідні для білків, ферментів, нуклеїнових кислот, хлорофілу та інших сполук, з котрих складаються сучасні живі істоти.

Нову можливу причину виникнення органічних молекул на Землі назвали учені зі Стенфордського університету (США), повідомляє видання EurekAlert.

Виникнення біологічних компонентів життя давно спантеличувало вчених і проведений ще понад півстоліття тому експеримент Міллера-Урі дав одне з можливих пояснень — блискавка, що влучила в океан і взаємодіяла з газами ранньої планети, такими як метан, аміак і водень, могла створити ці органічні молекули.

Втім, критики цієї теорії вказували на те, що блискавки трапляються надто рідко, а океан надто великий і розсіяний, щоб це було реальною причиною.

Нове дослідження американських учених запропонувало іншу можливість:

спочатку вони дослідили, як краплі води розвивають різні заряди, коли їх розбивають бризками або сплесками. Учені виявили, що більші краплі часто несуть позитивний заряд, тоді як менші — негативний;

коли протилежно заряджені краплі наближалися одна до одної, між ними проскакували іскри. Учені називають це «мікроблискавкою», оскільки цей процес пов’язаний з тим, як енергія накопичується і розряджається у вигляді блискавки в хмарах;

дослідники використовували високошвидкісні камери, щоб задокументувати спалахи світла, які важко виявити людським оком.

Зазначається, що попри те, що крихітні спалахи мікроблискавок важко побачити, вони все одно несуть в собі багато енергії.

Дослідники продемонстрували цю енергію, спрямовуючи бризки води кімнатної температури в газову суміш, що містила азот, метан, вуглекислий газ та аміак, котрі, як вважають, були присутні на ранній Землі, — вказано у статті. — Це призвело до утворення органічних молекул з вуглецево-азотними зв’язками, в тому числі ціаністого водню, амінокислоти гліцину та урацилу (компонент ДНК та РНК — ред.).

За словами дослідників, що ці знахідки вказують на те, що саме крихітні іскри від розбитих хвиль або водоспадів, а не удари блискавок могли дати поштовх життю на нашій планеті.

На ранній Землі повсюди були водяні бризки — у щілини або на скелі, вони могли накопичуватися і створювати цю хімічну реакцію, — зазначає провідний автор дослідження Річард Заре. — Я думаю, що це вирішує багато проблем, які виникають у людей з гіпотезою Міллера-Урі.

Тепер учені зосереджуються на вивченні потенційної сили невеликих шматочків води, зокрема на тому, як водяна пара може допомогти утворювати аміак, ключовий інгредієнт добрив, і як краплі води спонтанно виробляють перекис водню.

Зазвичай ми думаємо про воду як про нешкідливу речовину, але коли вона розділяється на маленькі краплинки, вода стає дуже хімічно активною, — наголошує Заре.

Джерело: EurekAlert