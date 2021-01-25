26 січня святкують Міжнародний день митника

День митника. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n149520-26-sichnya-svyatkuut-mijnarodnyy-den-mytnyka.html

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26 січня в Україні та світі святкують Міжнародний день митника. Це професійне свято, яке відзначають митники по всьому світу. Всесвітній день митника був заснований в 1983 році, і з того часу відзначається щороку.

Все почалося з того, що в 1952 році набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. На першій конференції Ради були присутні представники 17 європейських держав. Потім Раду перейменували у Всесвітню митну організацію.

А сьогодні до неї входить вже понад 180 митних служб з усього світу. Україна є членом організації з 1992 року. Штаб-квартира організації знаходиться в Брюсселі. За традицією, щороку на День Всесвітньої митної служби Генеральний секретар організації робить офіційне звернення до колег, в якому викладає цілі та плани на наступний рік.

Українські митники також відзначають професійне свято — День працівників податкового та митного справи України.

Також у цей день відбулося:

1244 — у хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін;

1788 — британські кораблі доставили в Австралію 730 ув’язнених, які заснували Сідней;

1875 — американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей;

1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;

1893 — Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин;

1905 — у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз «Куллінан» вагою 3 тис. 106 каратів;

1918 — більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравьовим після штурму окупували Київ;

1919 — махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками;

1931 — з в’язниці звільнений Магатма Ґанді;

1939 — війська генерала Франко взяли Барселону;

1945 — радянські війська зайняли польське місто Освєнцім і звільнили вцілілих в’язнів концтабору. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір;

1949 — компанія «Американ Ейрлайнз» першою у світі ввела попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів;

1962 — у США запущено космічну станцію «Рейнджер 3», яка мала доставити на Місяць наукове обладнання. Запуск завершився невдало — станція пройшла повз супутник на відстані 40 тисяч км;

2000 — в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра;

2001 — у Чорному морі затонув український теплохід «Пам'ять Меркурія», на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, 8 зникли безвісти;

2003 — Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.

У цей день народилися: