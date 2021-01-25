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Ракурс
День митника. Фото: Рубрика

26 січня святкують Міжнародний день митника

25 січ 2021, 22:32
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26 січня в Україні та світі святкують Міжнародний день митника. Це професійне свято, яке відзначають митники по всьому світу. Всесвітній день митника був заснований в 1983 році, і з того часу відзначається щороку.

Все почалося з того, що в 1952 році набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. На першій конференції Ради були присутні представники 17 європейських держав. Потім Раду перейменували у Всесвітню митну організацію.

А сьогодні до неї входить вже понад 180 митних служб з усього світу. Україна є членом організації з 1992 року. Штаб-квартира організації знаходиться в Брюсселі. За традицією, щороку на День Всесвітньої митної служби Генеральний секретар організації робить офіційне звернення до колег, в якому викладає цілі та плани на наступний рік.


Українські митники також відзначають професійне свято — День працівників податкового та митного справи України.

Також у цей день відбулося:

  • 1244 — у хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін;
  • 1788 — британські кораблі доставили в Австралію 730 ув’язнених, які заснували Сідней;
  • 1875 — американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей;
  • 1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;
  • 1893 — Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин;
  • 1905 — у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз «Куллінан» вагою 3 тис. 106 каратів;
  • 1918 — більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравьовим після штурму окупували Київ;
  • 1919 — махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками;
  • 1931 — з в’язниці звільнений Магатма Ґанді;
  • 1939 — війська генерала Франко взяли Барселону;
  • 1945 — радянські війська зайняли польське місто Освєнцім і звільнили вцілілих в’язнів концтабору. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір;
  • 1949 — компанія «Американ Ейрлайнз» першою у світі ввела попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів;
  • 1962 — у США запущено космічну станцію «Рейнджер 3», яка мала доставити на Місяць наукове обладнання. Запуск завершився невдало — станція пройшла повз супутник на відстані 40 тисяч км;
  • 2000 — в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра;
  • 2001 — у Чорному морі затонув український теплохід «Пам'ять Меркурія», на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, 8 зникли безвісти;
  • 2003 — Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.

У цей день народилися:

  • 1670 — Якоб ван Шуппен, австрійський бароковий художник голландського походження;
  • 1714 — Жан-Батист Пігаль, французький скульптор;
  • 1763 — Карл XIV Юхан Бернадот, французький військовий, маршал Франції (1804), король Швеції та Норвегії (1818−1844);
  • 1777 — Василь Ломиковський, український історик, етнограф, перекладач;
  • 1804 — Ежен Сю, французький письменник;
  • 1897 — Іван Кулик, український поет і громадський діяч, перший голова Спілки радянських письменників України;
  • 1921 — Юрій Озеров, радянський кінорежисер, народний артист СРСР;
  • 1918 — Філіп Хосе Фармер, американський письменник-фантаст;
  • 1921 — Моріта Акіо, японський бізнесмен, засновник компанії «Sony»;
  • 1925 — Пол Ньюман (Леонард), американський кіноактор, лавреат премії «Оскар»;
  • 1928 — Роже Вадим, французький кінорежисер;
  • 1944 — Анджела Девіс, американський громадський діяч;
  • 1950 — Йорг Гайдер, австрійський політик;
  • 1950 — Володимир Білецький, український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук;
  • 1955 — Гелен Едді ван, американський рок-музикант, співак, лавреат «Гремі»;
  • 1961 — Вейн Ґрецкі, канадський хокеїст, найуспішніший гравець в історії НХЛ;
  • 1979 — Максим Калиниченко, український футболіст.

Джерело: Ракурс


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