26 января празднуют Международный день таможенника

Ракурсhttps://racurs.ua/
День таможенника. Фото: Рубрика
26 января празднуют Международный день таможенникаhttps://racurs.ua/n149520-26-yanvarya-prazdnuut-mejdunarodnyy-den-tamojennika.htmlРакурс
26 января в Украине и мире отмечают Международный день таможенника. Это профессиональный праздник, который отмечают таможенники по всему миру. Всемирный день таможенника был основан в 1983 году, и с тех пор отмечается ежегодно.
Все началось с того, что в 1952 году вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. На первой конференции Совета присутствовали представители 17 европейских государств. Затем Совет переименовали во Всемирную таможенную организацию.
А сегодня в нее входит уже более 180 таможенных служб со всего мира. Украина является членом организации с 1992 года. Штаб-квартира организации находится в Брюсселе. По традиции, каждый год на День Всемирной таможенной службы Генеральный секретарь организации делает официальное обращение к коллегам, в котором излагает цели и планы на следующий год.
Украинские таможенники также отмечают профессиональный праздник — День работников налогового и таможенного дела Украины.
Также в этот день состоялось:
- 1244 — в хрониках впервые появилось название поселения Берлин;
- 1788 — британские корабли доставили в Австралию 730 заключенных, которые основали Сидней;
- 1875 — американец Джордж Грин запатентовал первую бормашину, которая работала от электрических батарей;
- 1886 — немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
- 1893 — Бенц построил четырехколесный автомобиль, который стал основой для создания многих удачных гоночных машин;
- 1905 — в Южной Африке обнаружено крупнейший в мире алмаз «Куллинан» весом 3 тыс. 106 карат;
- 1918 — большевистские войска во главе с Михаилом Муравьевым после штурма оккупировали Киев;
- 1919 — махновцы заключили договор о совместных действиях с большевиками;
- 1931 — из тюрьмы освобожден Махатма Ганди;
- 1939 — войска генерала Франко взяли Барселону;
- 1945 — советские войска заняли польский город Освенцим и освободили уцелевших узников концлагеря. Позже концлагерь до 1949 года использовался как советский концлагерь;
- 1949 — компания «Американ Эйрлайнз» первой в мире ввела предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;
- 1962 — в США запустили космическую станцию "Рейнджер 3″, которая должна была доставить на Луну научное оборудование. Запуск завершился неудачно — станция прошла мимо спутник на расстоянии 40 тыс. км;
- 2000 — в Аргентине археологи нашли останки самого большого в истории нашей планеты динозавра;
- 2001 — в Черном море затонул украинский теплоход «Память Меркурия», на борту которого находились 54 человека. 12 человек погибли, восемь пропали без вести;
- 2003 — Вейхенмаер Эрик, американец, стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.
В этот день родились:
- 1670 — Якоб ван Шуппен, австрийский барочный художник голландского происхождения;
- 1714 — Жан-Батист Пигаль, французский скульптор;
- 1763 — Карл XIV Юхан, французский военный, маршал Франции (1804), король Швеции и Норвегии;
- 1777 — Василий Ломиковский, украинский историк, этнограф, переводчик;
- 1804 — Эжен Сю, французский писатель;
- 1897 — Иван Кулик, украинский поэт и общественный деятель, первый председатель Союза советских писателей Украины;
- 1921 — Юрий Озеров, советский кинорежиссер, народный артист СССР;
- 1918 — Филипп Хосе Фармер, американский писатель-фантаст;
- 1921 — Морита Акио, японский бизнесмен, основатель компании «Sony»;
- 1925 — Пол Ньюман (Леонард), американский киноактер, лауреат премии «Оскар»;
- 1928 — Роже Вадим, французский кинорежиссер;
- 1944 — Анджела Дэвис, американский общественный деятель;
- 1950 — Йорг Хайдер, австрийский политик;
- 1950 — Владимир Белецкий, украинский ученый в области горного дела, доктор технических наук;
- 1955 — Хелен Эдди ван, американский рок-музыкант, певец, лауреат «Грэмми»;
- 1961 — Уэйн Грецкий, канадский хоккеист, самый успешный игрок в истории НХЛ;
- 1979 — Максим Калиниченко, украинский футболист.
.