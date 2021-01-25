26 января празднуют Международный день таможенника

День таможенника. Фото: Рубрика

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26 января в Украине и мире отмечают Международный день таможенника. Это профессиональный праздник, который отмечают таможенники по всему миру. Всемирный день таможенника был основан в 1983 году, и с тех пор отмечается ежегодно.

Все началось с того, что в 1952 году вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. На первой конференции Совета присутствовали представители 17 европейских государств. Затем Совет переименовали во Всемирную таможенную организацию.

А сегодня в нее входит уже более 180 таможенных служб со всего мира. Украина является членом организации с 1992 года. Штаб-квартира организации находится в Брюсселе. По традиции, каждый год на День Всемирной таможенной службы Генеральный секретарь организации делает официальное обращение к коллегам, в котором излагает цели и планы на следующий год.

Украинские таможенники также отмечают профессиональный праздник — День работников налогового и таможенного дела Украины.

Также в этот день состоялось:

1244 — в хрониках впервые появилось название поселения Берлин;

1788 — британские корабли доставили в Австралию 730 заключенных, которые основали Сидней;

1875 — американец Джордж Грин запатентовал первую бормашину, которая работала от электрических батарей;

1886 — немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1893 — Бенц построил четырехколесный автомобиль, который стал основой для создания многих удачных гоночных машин;

1905 — в Южной Африке обнаружено крупнейший в мире алмаз «Куллинан» весом 3 тыс. 106 карат;

1918 — большевистские войска во главе с Михаилом Муравьевым после штурма оккупировали Киев;

1919 — махновцы заключили договор о совместных действиях с большевиками;

1931 — из тюрьмы освобожден Махатма Ганди;

1939 — войска генерала Франко взяли Барселону;

1945 — советские войска заняли польский город Освенцим и освободили уцелевших узников концлагеря. Позже концлагерь до 1949 года использовался как советский концлагерь;

1949 — компания «Американ Эйрлайнз» первой в мире ввела предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;

1962 — в США запустили космическую станцию ​​"Рейнджер 3″, которая должна была доставить на Луну научное оборудование. Запуск завершился неудачно — станция прошла мимо спутник на расстоянии 40 тыс. км;

2000 — в Аргентине археологи нашли останки самого большого в истории нашей планеты динозавра;

2001 — в Черном море затонул украинский теплоход «Память Меркурия», на борту которого находились 54 человека. 12 человек погибли, восемь пропали без вести;

2003 — Вейхенмаер Эрик, американец, стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

В этот день родились: