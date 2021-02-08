9 лютого святкують Міжнародний день стоматолога

День стоматолога. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150138-9-lutogo-svyatkuut-mijnarodnyy-den-stomatologa.html

Ракурс

9 лютого відзначають Міжнародний день стоматолога. Це професійне свято було засноване в день святої Аполлонії, яка є покровителькою усіх стоматологів. Аполлонія — донька видатного олександрійського чиновника, яка увірувала у Христа. На думку гонителів християнства, вона подавала поганий приклад співгромадянам, які повинні були дотримуватися багатобожжя і вірити в божественне походження імператора. Аполлонію піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зречення від християнства.

9 лютого 249 року за віру в Христа в Олександрії її було спалено живцем. Перед стратою кати вирвали їй усі зуби. Відтак народилася легенда, якщо помолитися святій Аполлонії, то зубний біль вгамується.

На початку XVIII століття, за ініціативи П'єра Фошара. який є засновником стоматології як науки та професії, Аполлонія стала покровителькою не лише людей із зубним болем, а й тих, хто покликаний цей біль усувати.

Сучасні стоматологи всього світу стурбовані проблемами вивчення таких зубних захворювань, як карієс і пародонтоз. У цьому зв’язку розробляються спеціальні теорії та комплекс практичних заходів. На семінарах, що проводяться, зокрема, в Україні, нерідко обговорюється питання про профілактичні заходи, що забезпечують здоров’я зубів.

У цей день відбулося:

1667 — у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир’я між Річчю Посполитою і Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон пройшов по Дніпру);

1722 — у Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тис. козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тис. козаків на будівництво Донського каналу;

1863 — американець Елансон Крейґ запатентував вогнегасник;

1893 — прем'єра опери Джузепе Верді «Фальстаф» (Мілан);

1893 — відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, «Мулен Руж»). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті;

1900 — Двайт Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса;

1918 — війська Червоної армії захопили столицю Української Народної республіки Київ. Жертвами червоного терору в Києві стали кілька тисяч осіб;

1918 — підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким УНР визнали самостійною державою;

1923 — повстання отаманів Холодного Яру у Лук’янівській в’язниці в Києві;

1929 — у Москві розпочався перший тиждень української літератури;

1942 — у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М);

1951 — кінозірка Ґрета Ґарбо отримала американське громадянство;

1964 — The Beatles вперше з’явилися в прямому ефірі американського телебачення, шоу дивилися майже 74 млн телеглядачів;

1972 — відбувся перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings;

2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади.

У цей день народилися: