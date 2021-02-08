9 февраля празднуют Международный день стоматолога

День стоматолога. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150138-9-fevralya-prazdnuut-mejdunarodnyy-den-stomatologa.html

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9 февраля отмечают Международный день стоматолога. Этот профессиональный праздник был учрежден в день святой Аполлонии, которая является покровительницей всех стоматологов. Аполлония — дочь выдающегося александрийского чиновника, которая уверовала в Христа. По мнению гонителей христианства, она подавала плохой пример согражданам, которые должны были придерживаться многобожия и верить в божественное происхождение императора. Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства.

9 февраля 249 года за веру в Христа в Александрии она была сожжена живьем. Перед казнью палачи вырвали ей все зубы. Поэтому родилась легенда, если помолиться святой Аполлонии, то зубная боль утихнет.

В начале XVIII века, по инициативе Пьера Фошара, который является основателем стоматологии как науки и профессии, Аполлония стала покровительницей не только людей с зубной болью, но и тех, кто призван эту боль устранять.

Современные стоматологи всего мира обеспокоены проблемами изучения таких зубных заболеваний, как кариес и пародонтоз. В связи с этим разрабатываются специальные теории и комплекс практических мероприятий. На семинарах, проводимых, в частности, в Украине, нередко обсуждается вопрос о профилактических мерах, обеспечивающих здоровье зубов.

В этот день произошло:

1667 — в селе Андрусове под Смоленском заключено перемирие между Речью Посполитой и Московским царством, по которому Украина была поделена пополам (граница прошла по Днепру);

1722 — в Петербурге издан царский указ о высылке 10 тыс. казаков на строительство Ладожского канала и 10 тыс. казаков на строительство Донского канала;

1863 — американец Елансон Крейг запатентовал огнетушитель;

1893 — премьера оперы Джузеппе Верди «Фальстаф» (Милан);

1893 — состоялся первый в мире сеанс стриптиза (Париж, «Мулен Руж»). Арест стриптизерши полицией вызвал беспорядки в городе;

1900 — Дуайт Дэвис основал теннисный турнир на Кубок Дэвиса;

1918 — войска Красной армии захватили столицу Украинской Народной республики Киев. Жертвами красного террора в Киеве стали несколько тысяч человек;

1918 — подписан Брестский мирный договор, согласно которому УНР признали самостоятельным государством;

1923 — восстание атаманов Холодного Яра в Лукьяновской тюрьме в Киеве;

1929 — в Москве началась первая неделя украинской литературы;

1942 — в Киеве немцы арестовали Елена Телига и других представителей украинской интеллигенции, преимущественно членов ОУН (М);

1951 — кинозвезда Грета Гарбо получила американское гражданство;

1964 — The Beatles впервые появились в прямом эфире американского телевидения, шоу смотрели почти 74 млн телезрителей;

1972 — состоялось первое выступление новой группы Пола Маккартни, Wings;

2015 — в Логвиновом российские военные расстреляли пленных из 30 бригады.

В этот день родились: