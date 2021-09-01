Новини
Право
Права людини
Закон
Суд
Адвокатура
Україна
Громада
Медицина
Політика
Освіта
Гроші
Якість життя
Світ
Блоги
Краса та здоров'я
Здоров'я
Психологія
Косметологія
укр
рус
Новини
Новини
Право
Права людини
Закон
Суд
Адвокатура
Україна
Громада
Медицина
Політика
Освіта
Гроші
Якість життя
Світ
Блоги
Краса та здоров'я
Здоров'я
Психологія
Косметологія
Новини
Новини України
Новина
Ракурс
https://racurs.ua/
Зачем при беременности делается скрининг и что это такое
Зачем при беременности делается скрининг и что это такое
https://racurs.ua/ua/n159514-zachem-pry-beremennosty-delaetsya-skrynyng-y-chto-eto-takoe.html
1 вер 2021, 18:40
999
Ракурс
Джерело:
Ракурс
Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter
.
Вакцинація від коронавірусу по-українськи — прискорена. А який результат?
Медицина
Справа про «реального дебіла»: вчимося ображати політичних опонентів правильно
Суд
Як вітрянка: погані і гарні новини про Дельта-епідемію
Медицина
Справа про домашнє насильство: ближче ста метрів до власного будинку не підходити!
Суд
999
Загрузка...
Новини за темою
3 тисячі афганських біженців розмістять у київському передмісті
Політика
Новий перший симптом COVID-19 назвали медики
Новини України
12:41 31 сер
Проводити уроки в захисних щитках порадило вчителям МОЗ
Новини України
11:26 31 сер
Мутація COVID-19 відбувається раз на тиждень — британські вчені
Новини України
13:06 30 сер
Показати більше
Новини партнерів