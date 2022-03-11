Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців з України

https://racurs.ua/ua/n168297-varshava-ta-krakiv-bilshe-ne-mojut-pryymaty-bijenciv-z-ukrayiny-polski-zmi.html

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Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців з України. Водночас представник уряду зазначив, що примусового переселення не буде.

Rzeczpospolita розпитала одного з представників влади.

Проблема в тому, що вони хочуть залишатися або біля кордону, або у великих містах, про які чули, — переважно у Варшаві та Кракові. Ми не хочемо примусово їх переселяти, щоб зменшити навантаження, — розповів один із представників влади.

Варшава прийняла 200 тис. біженців з України (це 10% від усього населення міста). Це величезна організаційна проблема для міста: у лікарнях уже 1,5 тис. біженців, до шкіл і дитсадків прийняли 2 тис. українських дітей.

За два тижні до Кракова прибули 80—100 тис. українців. Вони розмістилися в хостелах і готелях, але також багато людей знайшли притулок у рідних, які тут працюють (у Кракові легально працюють орієнтовно 60 тис. українців).

Місто не може прийняти більше людей. Місто вже витратило 14 млн злотих з фонду для надзвичайних ситуацій на допомогу біженцям (річний бюджет становить 19 млн злотих).

Відсутність інформації — головна проблема. Потяги, призначені для українців із Кракова чи Варшави до Щецина чи Гданська, курсують переважно порожні.

Представник місцевої влади розповів, як автобус до Білостока довіз велику групу біженців, але ніхто не хотів там виходити, і всі повернулися до столиці.

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Сусідні гміни Кракова, такі як Лішки чи Зеленки, чекають із готовим житлом і харчуванням, але українці хочуть залишитися у Кракові. Вони думають, що у великому місті простіше дати собі раду та є робота.

Уряд сподівається, що біженці самі попросять переселити їх, коли життя в хостелах стане нестерпним. І українське посольство, і місцеві організації для українців намагаються переконувати біженців погодитися їхати із цих міст далі.