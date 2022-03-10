У Польщі вже півмільйона дітей-біженців з України, їх записують до шкіл

https://racurs.ua/ua/n168264-u-polschi-vje-pivmilyona-ditey-bijenciv-z-ukrayiny-yih-zapysuut-do-shkil.html

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Через війну в Україні мільйони українців стали тимчасовими біженцями, чи не найбільше людей виїхало до Польщі.

За даними Міністерства освіти й науки Польщі 11,5 тис. дітей, які втекли з України від війни останніми днями записалися до польських шкіл. Про це пише «Польське радіо».

Загалом у країні перебуває понад 500 тис. дітей-біженців шкільного віку. Спеціальний закон про перебування біженців у Польщі запроваджує гнучкі рішення у сфері освіти. Біженці з України навчатимуться у підготовчих класах, в яких буде не більше 25 учнів.

Ми усвідомлюємо, що буде важко знайти багато тисяч викладачів, які розмовляють українською мовою, тому у підготовчих класах будуть переважно польські вчителі конкретних предметів, вчителі польської мови, які навчатимуть українських учнів польською мовою, плюс до цього допомога вчителя, — розповіли у відомстві.



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Також у Міністерстві заявили, що студенти, які є громадянами України та проживають у Польщі, матимуть подібні пільги та подібні права на соціальні виплати, як і польські студенти.

Джерело: «Польське радіо»