Україна синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи

https://racurs.ua/ua/n168486-ukrayina-synhronizuvalasya-z-energomerejeu-ievropy-scho-ce-oznachaie.html

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Україна офіційно приєдналася до загальноєвропейської енергосистеми ЕТSO-E. Приєднання означає, що на роботу української системи не впливатимуть Росія та Білорусь.

Про це повідомив 16 березня у Твіттер президент України Володимир Зеленський. Він назвав приєднання до енергомережі вступом до «енергетичного Євросоюзу».

Це рішення означає, що Україна синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Київ синхронізувався на пару з енергосистемою Молдови. «Укренерго» повідомляє, що рішення було ухвалено об'єднанням системних операторів ENTSO-E 11 березня, а фізичні операції по з'єднанню енергосистем проведено протягом 16 березня.

Відповідно Україна почала отримувати електроенергію з ЄС і можливість продавати свою іншим країнам. До цього з енергосистемою ЄС був синхронізований лише Бурштинський енергоострів — умовна територія на Заході України, ізольована від об'єднаної енергосистеми.

Синхронізація планувалася на 2023 рік, однак, через напад росії на Україну, ЄС вирішив прискорити синхронізацію, адже зараз енергосистеми України та Молдови працюють в ізольованому режимі.

Цей крок дасть Україні можливість отримувати електроенергію, якщо агресор продовжить нищити нашу енергетичну інфраструктуру, і тим самим зберегти стабільну роботу енергосистеми. Ми готувалися до цієї події впродовж п’яти років і забезпечили технічну готовність української енергосистеми до синхронізації. Вона довела свою стійкість, стабільно працюючи в автономному режимі під час війни, — заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Ізольований від енергосистем росії та білорусь режим розпочався 24 лютого і мав тривати три дні. Однак в цей розпочалася війна, відповідно про підключення до енергосистем рф та бр не йшлося.

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ENTSO-E об'єднує європейських операторів систем передачі електроенергії (TSO). 39 членів TSO, які представляють 35 країн, відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої взаємопов'язаної електричної мережі в світі.

Синхронна зона Континентальної Європи (CESA) є найбільшою синхронною електричною мережею у світі, вона забезпечує понад 400 млн клієнтів у 24 країнах, включаючи більшість країн Європейського Союзу.