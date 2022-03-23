У Харкові зміцнюють пам'ятник Шевченку для захисту від обстрілів

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У Харкові рятують пам’ятник Тарасу Шевченку від обстрілів рашистів. Пам’ятник Кобзареві пережив Другу світову війну і зараз знову під загрозою. Він вважається одним з найкращих зразків монументальної Шевченкіани у світі, одним із символів міста, визначною міською монументальною пам’яткою.

23 березня на прохання письменника Сергія Жадана монумент на Сумській почали обкладати мішками із піском. Займаються цим співробітники «Харківзеленбуду» та волонтери. Мішки та пісок привезли підприємці.

Хвала комунальникам, які із Салтівки кілька годин під обстрілами йшли на роботу пішки, щоб урятувати Кобзаря. У квітні співробітники КП «Зеленбуд» будуть готовими висаджувати жовто-сині квіти, — написав координатор харківського «Євромайдану» Володимир Чистилін.

Робота триватиме два-три дні. Щоб повністю захистити пам’ятник, знадобиться 15 тис. мішків. Згодом співробітники «Харківзеленбуду» та волонтери почнуть зміцнювати інші знакові пам’ятники міста.

Пам’ятник Кобзарю розташований в середмісті Харкова — у саду імені Т. Г. Шевченка, при вході на центральну алею з боку вулиці Сумської. Його автори — радянський скульптор Матвій Манізер і архітектор Йосип Лангбард. Монумент відкрили 24 березня 1935 року, через 9 місяців після того, як Харків перестав бути столицею УРСР. Цей період — середина 1930-х — один з трагічних у історії України.

Художній стиль монумента можна визначити як соцреалізм і сталінське бароко, а трактування особистості Тараса Шевченка так само є радянським — як ідейного борця за щастя простого люду, поета-революціонера.

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Загальна висота монумента — понад 16 м, статуї Тараса Шевченка — 5,5 м.

Раніше пам’ятки архітектури та історії почали укріплювати у Львові та Одесі.