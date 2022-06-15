Київ, США та ЄС готують запасний план у разі неможливості деблокади морських портів

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Україна готує запасний варіант у разі неможливості деблокади морських портів Чорного моря.

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Він передбачає додаткові потужності зі зберігання зерна, що допоможе в разі відсутності експорту через порти зберігати як торішні залишки, так і новий врожай, який уже за місяць активно збиратиметься.

США та ЄС збудують зерносховища в Україні та на кордонах, щоб вивезти заблоковане зерно.

Частиною плану є будівництво тимчасових зерносховищ усередині країни для компенсації їхньої нестачі, викликаної війною, а також на кордоні для перевантаження зерна до європейських поїздів та подальшого експорту. Ця тема 14 червня була обговорена і президентом США Джо Байденом, і на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства. Текст промови опублікували на сайті Білого дому.

Джо Байден, виступаючи на з’їзді Американської федерації праці 14 червня, розповів, що робить все можливе, щоб стримати підвищення цін на паливо та продовольство, викликане у всьому світі розв’язаною путіним війною в Україні, та працює над цим у координації з іншими країнами. Однією з частин плану є анонсований раніше висновок на глобальний ринок рекордної кількості резервної нафти.

Я тісно співпрацюю з нашими європейськими партнерами, щоби вивести на ринок 20 мільйонів тонн зерна, заблокованого в Україні, щоб допомогти знизити ціни на продукти харчування, — повідомив американський президент.

Він пояснив виборцям, що «путін у цій війні не лише намагається знищити українську культуру, винищує людей, але також заблокував зерно, готове до експорту, і українці не можуть вивезти його через Чорне море, бо воно заміноване». Тому США планують допомогти з його вивезенням суходолом.

Ми працюємо над планом із вивезення зерна залізницею. Але в Україні, як і в Росії, ширина колії відрізняється від ширини колії інших шляхів у Європі. Тому ми будуватимемо тимчасові зерносховища на кордонах України, а також у Польщі, щоб з українських вагонів перевантажувати зерно у сховища, потім у європейські вагони, довозити його до моря та по воді доставляти по всьому світу. Але це займе якийсь час, — розповів Байден.

Що кажуть в Україні

В українському уряді підтвердили, що ЄС має намір приєднатися до цього процесу. Як зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич, Україні зараз загрожує дефіцит зерносховищ на 10−15 млн. тонн.

До війни загальні обсяги сховищ становили 75 млн тонн, але частина була зруйнована, частина залишилася на окупованих територіях, зараз є сховищ тільки на 60 млн тонн.

Тому ми маємо невідкладну потребу в облаштуванні тимчасових зернових сховищ — модульних конструкцій та поліетиленових пакетів, — сказав Дмитрасевич.

Уряди ЄС, повідомив чиновник, розглянуть можливість надати Україні такі сховища, це дозволить зберегти врожай і забезпечити майбутні поставки зерна на світовий ринок. Також запрошено допомогу для покращення облаштування лабораторій на прикордонних переходах, щоб прискорити експорт.

Наступного тижня європейська делегація відвідає прикордонні переходи та оцінить, які заходи потрібно вжити для зменшення бюрократії та прискорення процесу вивезення української сільгосппродукції.

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, для безпечного транспортування морем потрібно мати декілька факторів, зокрема, достатньо протикорабельної зброї, і гарантований військовий супровід.

Тому продовжується робота в цьому напрямі. Коли будуть кінцеві узгоджені Україною деталі, можемо повідомити, — зазначив заступник міністра.

За його словами, Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання, щоб у разі відсутності експорту через порти, зберігати й торішні залишки, і новий врожай.