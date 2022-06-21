путін їде до лукашенка — Мінськ тримає сім батальйонів на кордоні з Україною

https://racurs.ua/ua/n171929-putin-yide-do-lukashenka-minsk-trymaie-sim-batalyoniv-na-kordoni-z-ukrayinou.html

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володимир путін, воєнний злочинець й президент росії, завітає наступного тижня до самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка у Мінськ. Там відбудеться Форум регіонів союзної держави. москва сподівається, що зустріч двох диктаторів «поглибить новий імпульс міжрегіонального співробітництва». Водночас військові аналітики зауважують, що кремль прагне схилити лукашенка до відкриття другого фронту проти України.

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Зараз на кордоні білорусі з Україною перебувають до чотирьох тисяч білоруських солдатів, а також воєнні злочинці армії рф. Водночас Міноборони України нині не бачить підготовки до повторного наступу з білорусі. Речник українського оборонного відомства Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону вказав, що загроза з боку мінська не зникла, проте для атаки потрібно створити наступальне угруповання.

Ми це бачили у перші тижні повномасштабного вторгнення. Через недружні дії білорусі росія так швидко опинилася на околицях Києва. Але тоді було створено потужне угруповання. Зараз ми таке угруповання не бачимо, — зазначив Мотузяник.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж заявляв, що на території білорусі зараз немає стільки військ для можливого наступу. Загалом білорусь продовжує тримати у прикордонних Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів — 3,5−4 тис. військових.

Там є і російські війська. Не скажу їхньої кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартировані, — додав Мотузяник.

Загальна чисельність армії лукашенка, зі слів Мотузяника, приблизно 60 тис. солдатів. Мінськ хоче збільшити її ще на 20 тис. Також білорусь продовжує надавати росії логістичну підтримку. Тож у Міноборони не виключають, що росіяни зможуть швидко перекинути в Білорусь додаткові резерви та підготувати наступ. Утримання білоруських військ біля кордонів змушує й Київ тримати там свої війська.

Ми чудово розуміємо: щойно ми приберемо звідти підрозділи, вони можуть вчинити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього не бачимо, але ми змушені укріплювати цей напрямок, — сказав Мотузяник.

На думку заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, лукашенко пообіцяв путіну приєднатися до «спецоперації», але відтягує цей момент. Він розуміє, що вступ у війну — критичний момент у його політичному та фізичному житті.

Більшість білорусів не хочуть цієї війни. Коли ми говоримо про росіян — ситуація інша. Ментально росіяни відрізняються від білорусів і українців. Частина білорусів дійсно тяжіє за радянськими часами, але більшість не хотіли би брати в цьому участі. Активна частина суспільства проти розвитку таких подій, і якщо лукашенко накаже перетнути кордон та почати бойові дії — може настати зворотній ефект, коли українські військові почнуть наступати, — наголосив Самусь.

Нагадаємо, лукашенко дозволив розміщувати на території своєї держави російські війська, які напали на Україну з білорусі. Таким чином офіційний мінськ взяв участь у повномасштабній війні проти України.