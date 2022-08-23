Кольори сміливості та свободи - увесь світ знає, як виглядає прапор України

У вівторок, 23 серпня, в Україні відзначається державне свято, присвячене одному з її державних символів — прапору України.

У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Свято встановлене «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.

Перша згадка про поєднання синього та жовтого в офіційній символіці датується 1256 роком — днем заснування Львова. Герб міста прикрасив золотий лев на синьому тлі.

Золотий і синій кольори з 14 століття офіційно використовувалися в гербі Руського королівства. Також барви є і на гербах місцевої знаті, князів, шляхтичів.

Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора — 22 березня 1918. Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтого і блакитного як стяг Української народної республіки (УНР).

У 1938—1939 роках синьо-жовтий стяг був прапором Карпатської України, у 1941 році — Української держави.

За радянських часів зберігання синьо-жовтого вважалося злочином, за який могли ув’язнювали на два роки. Поява українського прапора у громадських місцях розцінювалась як надзвичайна подія.

Сьогодні прапор України — це символ боротьби. Це те, що беруть з собою у бій і що вирізняє нас по світу. Це колір свободи. Борімось, щоб цей прапор був у кожному куточку України.