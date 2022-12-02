ЄС погодив стелю цін на російську нафту

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Ракурс

Країни Євросоюзу домовилися про запровадження стелі цін на російську нафту на рівні 60 дол. за барель.

Про це заявив представник Польщі під час переговорів Анджей Садос. Він розповів, що після 15 січня стеля регулярно переглядатиметься залежно від зміни цін на нафту: вона повинна буде як мінімум на 5% нижча, ніж поточна вартість російської нафти на світових ринках.

Рішення має затвердити Рада ЄС, очікується, що це станеться 3 грудня. Воно стосується нафти, яка транспортується морем.

Домовленість передбачає, що ціну на російську нафту переглядатимуть щодва місяці для того, щоб вона була нижчою за ринкову на 5%. Цей крок ЄС узгоджує з країнами «Великої сімки», які ініціювали цінове обмеження. Очікується, що G7 випустить офіційну заяву до кінця поточного тижня.

Про домовленість також повідомив у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Брюсселі Рікард Йозвяк. Інформацію підтвердило видання The New York Times.

Білий дим (відсилання до виборів Папи Римського, білий дим означає, що нового понтифіка обрано — «Ракурс») на ліміті ціни на російську нафту 60 дол./барель. Буде завершено, коли санкції ЄС щодо російської нафти набудуть чинності, — написав Йозвяк.

Він підкреслив, що найбільше угоді сприяла прем'єр-міністр Естонії Кайа Калас, якій вдалося знизити ціну до 60 дол. після переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Спочатку Єврокомісія рекомендувала встановити стелю на рівні 65 дол. за барель. Польща та країни Балтії наполягали на радикально нижчому рівні — до 30 дол. за барель.

Введення стелі цін на російську нафту як заходи для боротьби з фінансуванням війни в Україні країни Заходу розглядали кілька місяців.

У вересні «Велика сімка» домовилася про необхідність розпочати закупівлю сировини з рф не вище за певну ціну з 5 грудня. З цієї дати, згідно з планом, принципово схваленим і ЄС, європейські та британські компанії зможуть надавати послуги з транспортування російської нафти морем, страхувати судна-перевізники, а також надавати їм фінансові та брокерські послуги, лише якщо нафту придбано за ціною, нижчою за певний поріг.

Обмеження здатне боляче вдарити по російському експорту щонайменше тому, що 95% усіх страховок для суден припадає на лондонську асоціацію International Group of P&I Clubs.

Станом на кінець листопада країнам, згодним на застосування стелі, залишалося лише домовитися про його конкретну позначку. Спочатку очікувалося, що ціну погодять 23 листопада — цього дня призначили засідання представників 27 країн ЄС.

Країни G7 мали відразу ж схвалити їхнє рішення. Однак пропозиція Єврокомісії — встановити стелю 65 дол. за барель — влаштувала далеко не всіх європейців. Так, Польща та країни Балтії вважали, що ціна має бути обмежена 30 дол. за барель, а Греція і Мальта спочатку не готові опускати планку нижче 70 дол.

Такий розкид позицій стався через те, що деякі члени ЄС керуються насамперед політичними міркуваннями, а деякі економічними.

Польща та країни Балтії як найпослідовніші та щедрі союзники України вимагають радикального зниження ціни, щоб завдати якомога сильніших збитків російським наддоходам від нафтового експорту та ускладнити для Кремля продовження війни.

Більшість країн ЄС — згодні на скориговані 62 дол. за барель — хочуть прагматично надати підтримку Києву, не залишивши транспортні компанії без роботи, а населення — без палива.

Третя група — Греція, Мальта, Кіпр — заробляють на морських перевезеннях (насамперед Греція — частка її танкерів серед перевізників російської нафти після заборони судам із російським прапором швартуватися в портах ЄС зросла з 35 до 55%) і хотіли б, щоб ціни залишалися хоч би відносно високими.