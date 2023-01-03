Україна судитиметься з виробником IQOS через брехню про менший ризик для здоров'я

https://racurs.ua/ua/n178485-ukrayina-sudytymetsya-z-vyrobnykom-iqos-cherez-brehnu-pro-menshyy-ryzyk-dlya-zdorov-ya.html

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В Україні порушили справу проти виробника IQOS через поширення непідтвердженої інформації.

Раніше компанія заявляла, що система IQOS на 95% безпечніша за звичайні сигарети та становить менший ризик для здоров’я. Однак виробник не зміг надати документів, які б підтверджували цю інформацію.

Наразі Антимонопольний комітет України (АМКУ) 30 грудня 2022 року розпочав справу через ймовірне поширення неправди у рекламі пристроїв IQOS. Йдеться про порушення ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн» ст. 151 закону «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Справу розпочато за заявою споживача, який повідомив АМКУ, що у 2018−2021 роках він вживав тютюнові вироби для електричного нагрівання HEETS системи IQOS (виробництва компанії Philip Morris International) та помилково вважав, що ці продукти є більш безпечними для його здоров’я, ніж звичайні сигарети. Водночас у заяві споживач повідомив, що він не знайшов належних підтверджень правдивості цієї інформації компанії.

За наявною в Міністерстві охорони здоров’я України інформацією, міжнародні дослідження свідчать, що будь-яка система нагрівання тютюну є небезпечною та не зменшує ризики від куріння.

ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн» не надало Комітету підтвердних документів, що правдивості, точності та повноти тверджень, які компанія поширює в Україні про те, що:

«повний перехід на IQOS становить менший ризик для вашого здоров’я, ніж продовження куріння»;

«IQOS виділяє на 95% менше шкідливих хімічних речовин порівняно з сигаретами» є правдивим.

В АМКУ вважають, що ці твердження без належного підтвердження є поширенням інформації, що вводить споживачів в оману.