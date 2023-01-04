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У Бахмуті лишається остання група ДСНСників - як вони живуть і рятують людей
У Бахмуті лишається остання група ДСНСників — як вони живуть і рятують людей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178509-u-bahmuti-lyshaietsya-ostannya-grupa-dsnsnykiv-yak-vony-jyvut-i-ryatuut-ludey-foto.htmlРакурс
У Бахмуті лишається остання група ДСНСників. Вони відмовилися евакуюватися, щоби тримати життя у майже знищеному місті. Щодня рятують цивільних та допомагають військовим.
Репортери видання Reporters зустріли у Бахмуті Новий 2023 рік й побачили, як в одній з найгарячіших точок війни живуть місцеві мешканці та працюють рятувальники.
.Ми їмо з однієї сковорідки. Ми сімʼя, — каже Дмитро Нікулеско, начальник Бахмутського районного управління ДСНС.
Його батько в Запоріжжі проходить службу, мати в Кропивницькому, дружина теж. Дмитрова дитина народилася в серпні, і після того він бачив її ще раз в жовтні на хрестинах. Старається зв’язуватися з рідними по відео щодня:
Я тут, бо це моя праця, моя присяга і моя земля. Життя не зміниш. Залишки моєї квартири он там, — показує. — З неї я забрав парадну форму, човен з мотором і водолазне обладнання.
Один з рятувальників каже:
Я навіть не знаю, що з моїм домом, бо він на Забахмутці.
Ще в одного квартира була на останньому поверсі. І мер Бахмута пожартував:
Після війни зробимо тобі двоярусну.
Хлопці розповідають історії — свої й своїх. Знайомий одного з рятувальників з окупованої території рятував частину речей з дому машиною через Росію. І на кордоні у авто, що вивозило награбоване російськими солдатами, побачив речі зі свого дому.
Мій тренер з дзюдо став міністром спорту в Донецьку, а тренер з рукопашного бою недавно помер за Україну, — звучить серед голосів рятувальників.
Знову чути вибух, цього разу надто близько. Коли спускаємося в підвал, хлопці дискутують, що за тип зброї це був.
Микита читає вірші. Він почав писати у 2014-му — про любов, про обовʼязок. Їх чоловік читав дружині на «етапі знайомства». Розповідає, як улітку, разом з хлопцями, з-під завалів за один виклик врятував 8 людей.
Рятувальник Юрій Галич згадує, як випадково зустрів старого чоловіка, який розповів, що живе «біля бібліотеки для сліпих»:
Був день, коли жорстко крили. Прибігають люди, гукають: там дім починає горіти. Кажу — ну, гляньмо, чи є сенс гасити. Приїжджаємо, я забіг, постукав у двері — ніхто не відповідає, все нормально, людей немає. Назад ідемо. Потім випадково говоримо з місцевими про той будинок, а вони підтверджують: «Це той дім, що біля бібліотеки для сліпих!» Я собі подумав… Кажу напарнику: давай ще раз поїдемо. Приїжджаємо, дім горить, вибиваємо двері — а наш старий там під шістьома ковдрами спить, нічого не чує.
Чоловіка врятували й передали волонтерам.
Начальник каже, що щойно встановив ялинку на центральній площі:
Має бути святковий настрій!
Просимо нас туди повести.
І справді — серед темряви, де не видно й на метр, — невеличка ялинка, прикрашена синьо-жовтими гірляндами. Засвічуємо ліхтарик — і бачимо пишні будівлі на площі Свободи: міську раду, палац культури, магазини…
Чути різкі близькі вибухи:
Швидше, бо нас зараз на. й накриє! — гукають з темноти.
Ми повертаємося в частину, нас просять не виставляти фото ялинки, бо росіяни все моніторять: «Побачать — знесуть».
Юрій Галич каже, що в Z-групах писали, нібито бахмутські дснсники втекли.
І тоді люди прийшли перевірити — а ми тут ворота фарбуємо!
Накрито стіл. Пахне яблуками. Рятувальники міста Бахмута уважно слухають новорічне привітання Президента по телевізору, підключеному через старлінк, однак вони незворушні. Сльози зʼявляються тоді, коли згадують загиблих друзів і колег. Вони переконані, що Бахмут вистоїть. І зовсім немає потреби уточнювати, чому вони у цьому впевнені.
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