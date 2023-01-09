У Бразилії загасили заколот прихильників екс-президента Болсонару, заарештовано 400 осіб

Президент Бразилії Лула да Сілва прибув до своєї резиденції, щоб оцінити шкоду, яку завдали будівлі прихильники Жаїра Болсонару, фото — CNN

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У Бразилії звільнили зайняті прихильниками колишнього президента Болсонару будівлі держвлади, заарештовано близько 400 осіб.

8 січня прихильники екс-президента Бразилії Болсонару увірвалися до будівлі Конгресу, кількох міністерств, Верховного суду, а також до офіційної робочої резиденції президента — палацу Планалту. За попередніми оцінками, загалом у протестах брали участь близько 5 тис. осіб.

Вони виступили проти результатів президентських виборів, які відбулися ще у жовтні минулого року. Лула да Сілва виграв їх із мінімальною перевагою: 50,8% голосів проти 49,2% у Болсонару.

Протестувальники залізли на дах Конгресу, а потім проникли до зали засідань. Поліція не змогла їм завадити. Групи прихильників Болсонару штурмували президентський палац і будівлю Верховного суду. Їм удалося прорватися і в ці будівлі.

Про затримання 400 осіб повідомив губернатор федерального округу Ібанейс Роша. Пізніше його зняли з посади на 90 днів. Суд визнав, що підготовка до заворушень велася з відома влади і що учасників протестів перевозили машинами військової поліції федерального округу.

Перед цим Верховний суд Бразилії наказав військовим упродовж 24 годин ліквідувати всі табори прихильників екс-президента Болсонару.

Коли почалися заворушення, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва перебував у робочій поїздці. Він оголосив у місті режим надзвичайної ситуації та розпорядився підключити федеральні сили до відновлення порядку у столиці країни. Зараз він уже повертається до країни і має намір відвідати будинки, де відбулися погроми.

Все почалося ще з арешту лідера корінних народів Бразилії Сереро, який активно закликав до непокори новообраному президенту Лулі да Сілви. В його підтримку люди влаштували протести, з часом оточивши будівлю суду із закликами звільнити Сереро. Далі події почали розвиватися все активніше і переросли у ще більше акції протесту.

Жаїр Болсонару залишив Бразилію незадовго до того, як Лула да Сілва офіційно став президентом. Екс-лідер держави втік у Флориду (США), побоюючись судового вироку за кілька злочинів, зокрема за його політику під час пандемії, внаслідок якої близько 700 тис. бразильців загинули від COVID-19. Також ширяться чутки, що Болсонару зараз домовляється з Італією про оформлення громадянства цієї країни для своєї сім’ї.

Прихильники колишнього президента декілька тижнів місяців вимагають відставки Лули де Сільви, який офіційно посів посаду президента тиждень тому, і стверджують, що результати виборів були сфальсифіковані.