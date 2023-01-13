Компенсації, які виплачує держава за смерть у війні в Україні, перетворилися на головний чинник зростання доходів найбідніших росіян.

Війна, а точніше смерті близьких родичів та наступні за ними компенсації перетворилися на головний фактор зростання доходів найбідніших росіян. Компенсації за смерть та одноразові виплати учасникам воєнних дій дозволили знизити рівень бідності в росії, зазначає агентство Bloomberg.

Як наочний приклад видання наводить історію Олексія Малова, який «мріяв про білу «ладу» і зміг-таки її дозволити, отримавши компенсацію за сина, який загинув на війні. Витрати російського бюджету на учасників військових дій роздулися настільки сильно, що призвели до рекордного дефіциту бюджету. Агентство зазначає, що володимир путін готовий жертвувати російською економікою заради воєнного успіху.

Держава націлена на бідних та незаможних. Для середнього класу повідомлення звучить так: «До побачення, хлопці, ви самі по собі», — заявила професор, спеціаліст з регіонів росії Наталія Зубаревич.

Видання підрахувало, що сукупне зростання соціальних витрат з боку держави дозволило різко наростити доходи 10% найбідніших верств населення.

За оцінками Bloomberg, зростання держвидатків на ці завдання дозволило доходам бідних росіян обігнати інфляцію, яка у 2022 році склала 11,9%, удвічі. Військові соціальні виплати врешті-решт призвели до того, що росіян, які проживають за офіційною рисою бідності, поменшало.

За даними Росстату за третій квартал 2022 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість бідних знизилася на 700 тисяч, а порівняно з другим кварталом 2022 року — й на 2,3 млн осіб.

2023 року зниження соціальних виплат з боку держави очікувати не варто. Глава Мінфіну Антон Силуанов раніше заявляв, що він скоріше піде на скорочення витрат на інфраструктуру, аніж на заходи щодо зниження кількості бідних у країні. Однак подібна риторика та її втілення у життя створює серйозні ризики для російського бюджету, особливо у разі успішної роботи нафтових санкцій.

Сплеск соціальних та військових витрат у поєднанні з нестачею доходів від нафти та газу зроблять бюджетний баланс росії цього року надзвичайно тендітним. Зіткнувшись із ризиком дефіциту доходів, уряд може обрати бюджетну консолідацію, дозволивши інфляції частково підірвати реальну вартість соціальної допомоги, — зазначає Bloomberg Economics.

Крім витрат на соціальні військові виплати, 2022 року бюджет витратив понад 1 трлн рублів на допомогу сім’ям з дітьми та близько 400 млрд — на пенсії. Мінфін стверджує, що ці витрати у 2023 році зростуть удвічі. За оцінками агентства, витрати на мобілізованих і добровольців коштують бюджету приблизно 1,1 трлн рублів на рік. Проте навіть таке різке зростання видатків поки що не створює критичних проблем для російського бюджету.

Економіст Євген Гонтмахер зазначає, що загалом люди стають біднішими, проте найбідніші стають трохи багатшими завдяки одноразовим виплатам та соціальній допомозі. За його словами, прошарок середнього класу в росії через війну знизився до рекордно низької позначки — тепер він нижчий за 10% населення. Як підтвердження цих даних він нагадує, що сотні тисяч росіян виїхали з країни, найчастіше відмовившись від роботи та залишивши нерухомість усередині росії.

Люди в цілому біднішають, але бідних стає менше, — підсумував він.

Ця теза підтверджується даними соцопитувань про споживання росіян. Більше третини населення за 2022 рік стали більше заощаджувати на їжі, що йде паралельно із даними щодо зниження реальних доходів населення, які падали три квартали поспіль. Подібні умови часто не залишають вибору для росіян, для яких участь у війні нерідко залишається останнім способом збільшити власні доходи або сплатити кредити.

Люди часто йдуть на війну через злидні. Це спосіб вирватися на волю, — пояснює Зубаревич.

Сім’ї загиблих в Україні росіян отримують від 5 млн рублів (74 тис. дол.), поранених — 3 млн рублів (44,5 тис. дол.). Найчастіше сім’ї можуть претендувати на додаткові федеральні та регіональні виплати, які лише підвищують залежність росіян від держави та привчають їх до лояльності, констатує агентство.