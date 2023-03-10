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Зеленський прокоментував публікації про причетність українців до вибухів на «Північних потоках»
Зеленський прокоментував публікації про причетність українців до вибухів на «Північних потоках»https://racurs.ua/ua/n180767-zelenskyy-prokomentuvav-publikaciyi-pro-prychetnist-ukrayinciv-do-vybuhiv-na-pivnichnyh-potokah.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, заперечив інформацію про причетність України до вибухів на російських газопроводах «Північний потік».
Ми не маємо до цього ніякого відношення, — сказав президент 10 березня на спільній пресконференції з премʼєркою Фінляндії Санною Марін.
Він вважає, що цю новину поширили, щоб уповільнити темпи підтримки України.
Ми чітко розуміємо, в якій мережі інформаційно це зʼявлялось, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути, звідки ця інформація могла йти. Я вважаю, це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки, — наголосив глава держави.
Нагадаємо, що декілька світових ЗМІ цього тижня почали писати про причетність українців до вибухів на російських газогонах у Балтійському морі.
Розвідки країн Заходу майже одразу дізналися ім’я українця, який, ймовірно, профінансував диверсію на російських газопроводах системи «Північний потік» у 2022 році, — повідомило The Times.
За інформацією видання, це був приватний спонсор і з українською владою він не пов’язаний.
Судячи з усього, посадовці НАТО хотіли вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тягла час з постачанням життєво важливої військової допомоги, включаючи танки Leopard 2 та системи ППО IRIS-T. Це цілком справедливо — вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність", — йдеться у публікації.
Тим часом данська поліція розшукує в Балтійському морі яхту, яка може бути пов’язана з вибухами на «Північних потоках». Керівництво острова Крістіано стверджує, що правоохоронці опитали місцевих про човни, які пришвартувалися 17−18 вересня. Також вони зібрали інформацію з квиткових автоматів порту.
Німецькі ЗМІ заявили, що слідчі вже ідентифікували яхту і вона належить компанії на острові Рюген.
Німецькі слідчі органи нібито також підозрюють в атаці на «Північний потік» проукраїнську групу.
Слідчим вдалося ідентифікувати яхту, яка використовувалась для цієї операції. Вона, ймовірно, належить двом українцям та була орендована у польської компанії. За даними слідства, операцію проводила команда з шести осіб, які транспортували вибухівку на місце злочину та розміщували її там. Вони використовували підроблені паспорти, які, серед іншого, знадобилися для оренди яхти.
Незабаром після руйнування, західна спецслужба надіслала до європейських партнерських служб інформацію, згідно з якою відповідальність за руйнування несе український десантник.
Після цього, за даними розвідки, з’явилися додаткові ознаки того, що відповідальність могла нести проукраїнська група.
У міжнародних колах безпеки не виключають, що це також може бути операція під фальшивим прапором.
Розвідка США також припускає, що атаку на газогони «Північного потоку» здійснила проукраїнська група, повідомило видання The New York Times.
Офіційні особи не розкривають деталей про людей, які могли це зробити чи хто міг фінансувати цю операцію. Однак вони заявили, що у них немає доказів того, що президент України чи його помічники були причетні до операції, або що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських урядовців.
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