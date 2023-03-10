Зеленский прокомментировал публикации о причастности украинцев к взрывам на «Северных потоках»

https://racurs.ua/n180767-zelenskiy-prokommentiroval-publikacii-o-prichastnosti-ukraincev-k-vzryvam-na-severnyh-potokah.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заперечив інформацію про причетність України до вибухів на російських газопроводах «Північний потік».

Ми не маємо до цього ніякого відношення, — сказав президент 10 березня на спільній пресконференції з премʼєркою Фінляндії Санною Марін.

Він вважає, що цю новину поширили, щоб уповільнити темпи підтримки України.

Ми чітко розуміємо, в якій мережі інформаційно це зʼявлялось, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути, звідки ця інформація могла йти. Я вважаю, це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, що декілька світових ЗМІ цього тижня почали писати про причетність українців до вибухів на російських газогонах у Балтійському морі.

Розвідки країн Заходу майже одразу дізналися ім’я українця, який, ймовірно, профінансував диверсію на російських газопроводах системи «Північний потік» у 2022 році, — повідомило The Times.

За інформацією видання, це був приватний спонсор і з українською владою він не пов’язаний.

Судячи з усього, посадовці НАТО хотіли вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тягла час з постачанням життєво важливої військової допомоги, включаючи танки Leopard 2 та системи ППО IRIS-T. Це цілком справедливо — вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність", — йдеться у публікації.

Тим часом данська поліція розшукує в Балтійському морі яхту, яка може бути пов’язана з вибухами на «Північних потоках». Керівництво острова Крістіано стверджує, що правоохоронці опитали місцевих про човни, які пришвартувалися 17−18 вересня. Також вони зібрали інформацію з квиткових автоматів порту.

Німецькі ЗМІ заявили, що слідчі вже ідентифікували яхту і вона належить компанії на острові Рюген.