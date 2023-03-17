Закупівля продуктів для армії знову у центрі уваги медіа. Журналісти «Схем» дістали закриту податкову звітність цих фірм та виявили, що самі вони закуповують найбільш «ходові» продукти (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська.

«Схеми» аналізували контракти на харчування армії, які Міністерство оборони уклало у грудні 2022 року. Після розголосу в лютому їх замінили на короткострокові тримісячні угоди зі значно нижчими цінами, але маржа постачальників залишилась високою, а ціни багатьох ключових продуктів перевищують середньоринкові.

Порівняння цін «Схеми» наводять в інфографіці. На прохання Міноборони назви деяких постачальників не публікують.

Постачальники закуповують яйця за ціною від 5,4 до 6,3 грн за штуку. Отже, на шляху до армії вони дорожчають в середньому на 30−40%, незалежно від регіону постачання. Тобто маржа для приватних фірм лише по цих «масових» позиціях на контрактах складає від 30 до 70%.

Яблука постачальники продаватимуть військовим від 25 до 51 грн/кг. При цьому, самі закуповують їх максимум по 15−16 грн/кг.

Загальна сума на харчування для армії, яку Міноборони попередньо закладало на 2023 рік — приблизно 43 млрд грн.