Кількість втраченої Антарктидою за 25 років криги підрахували учені

Антарктида стрімко втрачає кригу

https://racurs.ua/ua/n181176-kilkist-vtrachenoyi-antarktydou-za-25-rokiv-krygy-pidrahuvaly-ucheni.html

Ракурс

Вчені підрахували, що найбільш швидкозмінний регіон Антарктики — затока моря Амундсена — втратив понад 3 тис. млрд тонн льоду за 25-річний період.

Це встановили учені з Університету Лідса (Велика Британія), повідомляє видання EurekAlert.

Якби весь втрачений лід нагромадити на Лондон, то його висота склала б понад 2 км — або в 7,4 рази більше, ніж висота 72-поверхового лондонського хмарочоса The Shard. Якби він покрив Мангеттен, то його висота становила б 61 км — або 137 хмарочосів Емпайр-Стейт-Білдінг, поставлених один на одного, — наголошується у статті.

20 великих льодовиків утворюють затоку моря Амундсена в Західній Антарктиді, яка у понад чотири рази перевищує розмір Великої Британії. Вони відіграють ключову роль у формуванні рівня світового океану.

У снігу та льодах утримується так багато води, що якби вона вся стікала в море, рівень світового океану міг би підвищитися більш ніж на один метр, — зазначається у статті.

Дослідники розрахували «баланс маси» узбережжя затоки Амундсена — баланс між масою снігу і льоду, що збільшується внаслідок снігопадів, і масою, що втрачається під час відколів, коли айсберги утворюються на краю льодовика і дрейфують у море.

Якщо танення відбувається швидше, ніж лід замінюється снігопадами, то льодовик втрачає загальну масу і сприяє глобальному підвищенню рівня Світового океану. Аналогічно, коли кількість снігопадів зменшується, льодовиковий щит може втрачати загальну масу і сприяти підвищенню рівня моря, — зазначається у статті.

Результати показали:

за період з 1996 по 2021 рік Західна Антарктида зазнала чистого скорочення льоду на 3 тис. 331 млрд тонн, що призвело до підвищення рівня світового океану на понад 9 мм;

зміни в температурі океану і течіях, ймовірно, були найважливішими факторами, що спричинили втрату льоду.

20 льодовиків у Західній Антарктиді втратили дуже багато льоду за останні чверть століття, і немає жодних ознак того, що цей процес найближчим часом зміниться на протилежний, хоча були періоди, коли темпи втрати маси дещо знижувалися, — наголошують дослідники.

Якщо рівень океану значно підвищиться в наступні роки, то в усьому світі з’являться місця, котрі зазнають екстремальних затоплень, наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert