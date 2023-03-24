Росіянам перекрили краник - рф не здатна виконати міжнародні зобов’язання через війну

https://racurs.ua/ua/n181292-rosiyanam-perekryly-kranyk-rf-ne-zdatna-vykonaty-mijnarodni-zobov-yazannya-cherez-viynu.html

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Росія не може поставити Індії обіцяну зброю через проблеми, викликані війною проти України.

Про це заявило Командування Повітряних сил Індії у звіті для державного комітету з оборони.

«Мілітарний» пише про заяву представника авіації Індії, яку він виголосив парламентському комітету: через війну в Україні «великого постачання озброєнь з росії «не відбудеться».

Ця заява, опублікована у звіті нижньої палати парламенту Індії у вівторок, стала першим офіційним підтвердженням від індійської влади на тлі чуток і повідомлень у місцевих ЗМІ про прогалини у російському потенціалі.

Вони повідомили нам у письмовій формі, що не можуть передати замовлення, — заявлено у звіті.

Про деталі проблемного контракту із рф не повідомляють, проте наразі найбільший поточний контракт для Повітряних сил Індії — це постачання систем протиповітряної оборони великого радіуса дії С-400 «Тріумф».

Індія замовила ці системи ППО ще у 2018 році на суму 5,4 млрд дол. росія розпочала постачання першої партії цих систем у квітні 2021 року, проте наразі Індія отримала лише три комплекси з п’яти.

Згідно зі звітом Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, росія залишається найбільшим постачальником зброї для Індії. Утім, з 2017 по 2022 роки спостерігається неухильний спад імпорту оборонної продукції — з 62% до 45%.

Спад імпорту російських озброєнь пояснюється новою політикою Індії на диверсифікацію та імпортозаміщення технологічної продукції.

У квітні 2022 року Індія скасувала закупівлю російських вертольотів Мі-17 В5. Після отримання 32-го вертольота співпраця між країнами за нинішнім контрактом припиняється. Першочерговий контракт передбачав закупівлю 80 російських вертольотів

Окрім цього, у травні того ж року уряд Індії на невизначений термін призупинив переговори з росією щодо придбання 10 гелікоптерів далекого радіолокаційного виявлення Ка-31, котрі мали стати основою авіаційного парку для нового індійського авіаносця Vikrant.

Призупинення пов’язане з побоюваннями щодо можливостей Москви виконувати замовлення, а також проблем, пов’язаних з платіжними переказами, що пов’язане з наслідками російського вторгнення в Україну.