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"Буча-комбуча" і колготи "ЗСУ" - в Офісі президента відреагували на використання в рекламі й назвах брендів тематики війни
«Буча-комбуча» і колготи «ЗСУ» — в Офісі президента відреагували на використання в рекламі й назвах брендів тематики війниhttps://racurs.ua/ua/n181383-bucha-kombucha-i-kolgoty-zsu-v-ofisi-prezydenta-vidreaguvaly-na-vykorystannya-v-reklami.htmlРакурс
З початку повномасштабної війни в Україні стали з’являтися торговельні марки, які експлуатують тематику війни або захисту від російської агресії. Зокрема, на ринку з’явилися редиска «Азовсталь», лимонад «Чорнобаївка», напій «Буча Комбуча» і жіночі колготи з надписом «ЗСУ».
Таке часте використання тематики війни викликало критику серед українців, особливо коли в маркетингу експлуатували назви, які асоціюються із трагедіями. 20 березня у Верховній Раді з’явився законопроект, який передбачає обмеження при реєстрації торговельних марок та в рекламі.
Депутати пропонують заборонити згадувати в назвах торговельних марок воєнні події, потерпілі від російської агресії населені пункти, офіційні привітання ЗСУ, назви підрозділів Сил оборони, військової техніки та зброї.
В Офісі президента України відреагували на використання в рекламі й назвах торговельних марок тематики ЗСУ, оборони країни та символів відбиття російської агресії. Кажуть, що вже готують зміни до законодавства в цій сфері.
Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов розповів «Громадському», що в ОП «немає меж обуренню, коли читаєш про пропозицію епіляції на фоні наших військових та під гаслами допомоги ЗСУ або коли зустрічаєш напої, у тому числі алкогольні, у найменуванні яких використовуються назви міст України, історія яких сповнена не тільки героїзмом, а й трагедією».
Смирнов зустрівся із Держпродспоживслужбою та Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій. Ці регулятори відповідають за захист прав споживачів і реклами, а також інтелектуальної власності.
За словами Смирнова, під час зустрічі домовилися 27 березня запустити гарячі лінії в обох структурах, зокрема в територіальних органах — для оперативного реагування на подібні випадки.
Також вирішили почати готувати зміни до законодавства. Йдеться про норми, які мають забезпечити швидкий і зрозумілий процес превентивного реагування держави на випадки недоброчесної діяльності, що порушують норми суспільної моралі. Також ці зміни передбачатимуть збільшення відповідальності за такі порушення, — цитує «Громадське» чиовника ОП.
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