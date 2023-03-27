"Буча-комбуча" и колготы "ВСУ" - в Офисе президента отреагировали на использование в рекламе и названиях брендов тематики войны

https://racurs.ua/n181383-bucha-kombucha-i-kolgoty-vsu-v-ofise-prezidenta-otreagirovali-na-ispolzovanie-v-reklame.html

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З початку повномасштабної війни в Україні стали з’являтися торговельні марки, які експлуатують тематику війни або захисту від російської агресії. Зокрема, на ринку з’явилися редиска «Азовсталь», лимонад «Чорнобаївка», напій «Буча Комбуча» і жіночі колготи з надписом «ЗСУ».

Таке часте використання тематики війни викликало критику серед українців, особливо коли в маркетингу експлуатували назви, які асоціюються із трагедіями. 20 березня у Верховній Раді з’явився законопроект, який передбачає обмеження при реєстрації торговельних марок та в рекламі.

Депутати пропонують заборонити згадувати в назвах торговельних марок воєнні події, потерпілі від російської агресії населені пункти, офіційні привітання ЗСУ, назви підрозділів Сил оборони, військової техніки та зброї.

В Офісі президента України відреагували на використання в рекламі й назвах торговельних марок тематики ЗСУ, оборони країни та символів відбиття російської агресії. Кажуть, що вже готують зміни до законодавства в цій сфері.