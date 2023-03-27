росія в обмін на дрони поділилася з Іраном кіберзброєю - WSJ

https://racurs.ua/ua/n181388-rosiya-v-obmin-na-drony-podilylasya-z-iranom-kiberzbroieu-wsj.html

Ракурс

росія поділилася з Іраном своїми розробками в галузі електронної розвідки в обмін на постачання дронів-камікадзе, стверджують джерела The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання серед американських та іранських чиновників розповіли, що співпраця росії та Ірану в галузі кібертехнологій активізувалася після того, як Тегеран погодився, окрім безпілотників, поставити Москві ракети малої дальності, а також танкові та артилерійські снаряди. У відповідь Іран розраховує отримати не лише кіберзброю, а й російські вертольоти, винищувачі та ракети далекого радіусу дії.

Москва та Тегеран уклали угоду про співпрацю в кіберсфері ще два роки тому, проте Москва тривалий час чинила опір передачі Тегерану своїх електронних технологій, побоюючись, що вони будуть виставлені на продаж у даркнеті. Однак після початку повномасштабного вторгнення в Україну росія надала Ірану свої напрацювання у сфері стеження за засобами зв’язку, що підслуховують і фотографічні пристрої та детектори брехні.

За словами джерел WSJ, Москва вже, ймовірно, поділилася з Тегераном програмним забезпеченням для злому мобільних телефонів та комп’ютерів опозиціонерів та дисидентів. Російська влада дійшла висновку, що переваги розвитку військових відносин з Іраном переважують будь-які інші недоліки, вважають співрозмовники газети.

Як пише газета, посилаючись на документи дослідницького центру Citizen Lab університету Торонто, російська компанія Protei Ltd почала постачати програмне забезпечення для цензурування інтернету іранському мобільному оператору Ariantel.

За даними аналітиків з кібербезпеки, Protei Ltd розробляє апаратне та програмне забезпечення, призначене для допомоги урядам у моніторингу телефонних комунікацій, електронної пошти та транзакцій за кредитними картками. Компанія має контракти із Міноборони рф.

Восени 2022 року російська армія почала активно використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136 (у рф їх перейменували на «Герань-1» та «Герань-2») для масованих атак на об'єкти критичної інфраструктури України. У лютому 2023 року стало відомо, що Іран передав росії партію далекобійних ударних безпілотників багаторазового використання. Західні ЗМІ неодноразово писали, що влада росії та Ірану домовляється про можливість будівництва заводу з виробництва дронів на території росії.

Також повідомлялося, що Іран збирається поставити росії балістичні ракети «Фатех-110» та «Зульфікар», дальність яких становить 300 та 700 км відповідно. На початку березня Financial Times писала, що росія поки що утримується від закупівель балістичних ракет в Ірану через побоювання, що після цього США почнуть постачати Україні далекобійні ракети ATACMS.