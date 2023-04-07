Сі Цзіньпін "вербує" Макрона до протистояння США

https://racurs.ua/ua/n181770-si-czinpin-verbuie-makrona-do-protystoyannya-ssha-reuters.html

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Глава КНР Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон провели неформальну зустріч у Гуанчжоу.

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Як пише Reuters, глава КНР умовляє Францію «протидіяти» США.

Макрон вирушив до Китаю з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, проте тільки Макрону було надано повну червону килимову доріжку та максимум уваги, тоді як на главу ЄК практично не звертають уваги.

Такі поїздки Сі з разом з лідерами країн, які приїжджають жо нього, трапляються рідко. Дипломати кажуть, що це підкреслює важливість, яку Пекін надає цим відносинам з ключовим членом ЄС, оскільки він шукає підтримки проти того, що Сі Цзіньпін назвав «всебічним стримуванням, оточенням і придушенням» з боку США, — йдеться в публікації.

При цьому, як зазначає видання, Макрон не зміг досягти своєї мети під час візиту до Китаю. Сі Цзіньпін не змінив свою риторику щодо війни в Україні та підтримки росії.

Китайський лідер вважає Францію одним з ймовірних союзників у Європі, на це вказує і применшена увага Китаю до Уронули фон дер Ляйєн, яка прибула разом з Макроном Урсули.

Зокрема Фон дер Ляйєн, яка назвала Китай «репресивним» у критичній промові перед поїздкою, «у Пекіні виглядала іноді нещасною, стримано вітала в аеропорту і не була запрошена на деякі державні заходи з Сі та Макроном, пише Reuters.

В основі всіх наступальних дій Китаю у зовнішній політиці лежать американо-китайські відносини… тому вони намагатимуться працювати з будь-якою країною, особливо із середніми чи великими державами, такими як Франція, щоб протистояти США, — прокоментував зустріч професор китаєзнавства та зовнішньої політики Денверського університету Чжао Суйшен.

Ной Баркін, аналітик Rhodium Group, сказав, що головна мета Китаю полягає в тому, щоб не допустити тіснішого зближення Європи зі Сполученими Штатами.

У цьому сенсі Макрон, мабуть, найважливіший партнер Пекіна у Європі, — сказав Баркін.

Нагадаємо, 6 квітня 2023 року Макрон зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні, щоб вмовити його «привести росію до тями». Втім, у французького президента нічого не вийшло. Зате Франція та Китай підписали кілька економічних угод за участю провідних компаній у таких секторах, як транспорт, енергетика та сільське господарство, — повідомляє Euractiv.

Одна з найбільших угод, підписаних із Китаєм, передбачає створення нової виробничої лінії на заводі Airbus у Тяньцзіні. Французька енергетична компанія EDF продовжила свою угоду з китайським оператором атомних станцій CGN. Також французька Suez отримала контракт на проєкт з опріснення морської води. А косметична компанія L’Oréal, яка продовжує працювати в росії — уклала трирічну партнерську угоду з китайською компанією електронної комерції Alibaba.