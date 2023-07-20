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Із закону про "обов'язкову англійську" вилучили норми про кіно і телебачення
Із закону про «обов'язкову англійську» вилучили норми про кіно і телебаченняhttps://racurs.ua/ua/n185300-iz-zakonu-pro-obovyazkovu-angliysku-vyluchyly-normy-pro-kino-i-telebachennya.htmlРакурс
Комітет Верховної Ради 20 липня підтримав закон про англійську мову, вилучивши норми про кіно і телебачення.
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Депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович повідомив, що із документа забрали усі моменти, які могли б звузити використання української мови. Зокрема:
- вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;
- зміни до закону про кінематографію;
- зміни до закону про державну мову в частині кіно;
- зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.
Нагадаємо, президент Зеленський ініціював законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Його зареєстрували 28 червня. Але українці обурились цим нововведенням, оскільки законопроєкт передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу. А замість дубляжу мали бути лише українські субтитри
Зеленський запропонував для англійської статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Про підготовку такого законопроекту вже повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 червня.
У пояснювальній записці до закону сказано, що трансформація статусу англійської в Україні буде стратегічним кроком до членства в ЄС, а метою законопроекту визначили підвищення конкурентоспроможності України, її інвестиційної та туристичної привабливості.
У тексті законопроекту сказано, що англійською мають володіти кандидати на низку посад, а сфери застосування мови мають поширюватися на військову, медичну, транспортну системи та у сфері культури.
Однак також обмежувалося і застосування української мови в теле- та кіноіндустрії, зокрема було запропоновано збільшити показ фільмів мовою оригіналу, а замість дубляжу мали бути лише українські субтитри.
Такі положення у законопроекті викликали обурення серед суспільства. Спілка кінотеатрів України звернулася з листом до Зеленського, голови Мінкульту Олександра Ткаченка та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом не приймати законопроект № 9432 у такому вигляді і доопрацювати його.
У Союзі кінотеатрів попередили, що закон може призвести до закриття студій дубляжу, втрати фахівців, обладнання та аудиторії. Наслідком цього може стати перехід легальної аудиторії кінотеатрів з україномовним контентом до нелегальної аудиторії піратського та переважно російськомовного контенту.
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