Військові оцінили спроможність росії раптово атакувати Україну з білорусі

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Для створення необхідного угруповання та почати наступальні дії з білорусі, росіянам знадобиться не менше ніж півтора місяця.

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Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він запевнив, що наразі немає ознак того, що окупанти готуються до наземного наступу.

Ударних угруповань противника не викрито, що знижує ймовірність раптовості дій та можливого вторгнення найближчим часом. Інформація про реальні плани найманців ПВК проти України та країн-партнерів знаходиться під контролем, — сказав Наєв.

Раніше повідомлялося, що «вагнерівці» у білорусі погано озброєні і не фінансуються, тому прямої загрози зараз не становлять. Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО у сфері стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

Попри це, за словами чиновника, частина найманців, яких рф передислокувала у білорусь, є колишніми спецпризначенцями, тому цілком ймовірно, що вони можуть готувати диверсії на кордоні з Україною та країнами НАТО.

Однак, стверджує Сартс, на даний момент ознак того, що хтось всерйоз готовий фінансувати подібні операції «Вагнера» немає.

Британська розвідка вважає, що Кремль, ймовірно, делегував фінансування «вагнерівців» білорусі. ПВК планують реорганізувати.

Аналітики Міністерства оборони Великої Британії зазначають, що після невдалого заколоту найманців в червні 2023 року російський уряд діяв проти бізнес-інтересів власника «Вагнера» Євгєна Пригожина.

Існує реальна можливість того, що Кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить «Вагнеру», то іншим найбільш вірогідним платником є білоруська влада, — зазначають в британській розвідці.

При цьому аналітики зауважують, що великий за чисельністю військовий контингент спричинить до значного і потенційно небажаного виснаження скромного білоруського бюджету, тому ПВК можуть реорганізувати у бік скорочення.