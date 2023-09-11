У ЗСУ пояснили важливість контролю за платформами в Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n187146-u-zsu-poyasnyly-vajlyvist-kontrolu-za-platformamy-v-chornomu-mori.html

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росія використовувала газовидобувні платформи «вишки Бойка» для того, щоб відстежувати надводну обстановку в акваторії Чорного моря.

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Після повернення їх під контроль України вона втратила цю можливість, розповів «Суспільному» речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, звільнення «вишок Бойка» має велике значення як загалом для України, так і для Одеської області. Це дає можливість українським силам покращити систему охорони та оборони узбережжя.

Нагадаємо, 11 вересня Головне управління розвідки повідомило про повернення контролю України за платформами.

Плетенчук сказав, що бійці ГУР демонтували обладнання, яке росіяни використовували для того, щоб відстежувати надводну ситуацію в акваторії Чорного моряї

Це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації, вони не зможуть вчасно реагувати або щось планувати в нашій акваторії. Тому значення це має велике і для Одеської області в першу чергу. Це безпекове питання, — сказав спікер ЗСУ.

Крім того, завдяки береговим ракетно-артилерійським військам ВМС вдалося унеможливити появу біля цих «вишок» суден та кораблів військово-морського флоту рф, що в тому числі дало можливість для проведення подібних операцій.

Утім, говорити про повний контроль України над цією акваторією можна буде тоді, коли буде перевага у повітрі.

Історія питання

«Вишки Бойка» — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля узбережжя Криму в Чорному морі. 2014 року росія захопила бурові платформи за 100 кілометрів від Одеси та за 150 кілометрів від окупованого Криму.

20 червня 2022 року Збройні сили України завдали ракетний удар по «вишках Бойка» — «Петро Годованець» і «Україна», тим самим позбавивши росіян можливості добувати газ у Чорному морі.

рф використовувала платформи у військових цілях з початку широкомасштабного вторгнення, зокрема для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.