ЄС назвав соцмережу X найбільшим джерелом російської дезінформації

https://racurs.ua/ua/n187666-ies-nazvav-socmereju-x-naybilshym-djerelom-rosiyskoyi-dezinformaciyi.html

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У ЄС назвали соцмережу X (колишній Twitter) найбільшим джерелом російської дезінформації.

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Більшість великих платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, який має на меті встановити стандарти для перевірки фактів.

X, колишній Twitter, що більше не підпадає під дію кодексу, є платформою з найбільшою часткою постів із неправдивою інформацією або дезінформацією… Тож моє послання до Twitter: ви повинні дотримуватися жорсткого законодавства, і ми стежимо за тим, що ви робите, — заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова.

Вона зауважила, що приплив російської дезінформації зараз особливо гостро відчувається у Словаччині, де в суботу відбудуться вибори.

Йоурова зробила свою заяву на зустрічі з підписантами Кодексу практики щодо дезінформації в Брюсселі. Його підписали 44 компанії, включно з такими гігантами, як Facebook, Google, YouTube, TikTok та LinkedIn.

Натомість X, коли він ще називався Twitter, вийшов із добровільного Кодексу в травні цього року.

Йоурова на зустрічі з підписантами Кодексу наголосила, що «ризик дезінформації є особливо серйозним» через війну росії проти України та напередодні виборів до Європейського парламенту у 2024 році.

Російська держава вступила у війну ідей, щоб забруднити наш інформаційний простір напівправдою та брехнею, щоб створити хибний образ, що демократія нічим не краща за автократію, — зазначила вона.

Віце-президентка ЄК заявила, що X, який вийшов з угоди, є платформою з найбільшим відсотком публікацій із неправдивою або дезінформацією.

Йоурова додала, що Єврокомісія отримала звіти від підписантів, кожен з яких має понад 200 сторінок. У ньому соціальні платформи розповіли, як відстежували та боролися з дезінформацією про війну росії в Україні.

Наприклад, Google повідомив, що з січня по квітень 2023 року YouTube закрив понад 400 каналів, залучених до скоординованих операцій впливу, пов’язаних з «Агентством інтернет-досліджень» (IRA), спонсорованим російською державою.

Meta заявила про розширення партнерства з перевірки фактів до 26 організацій, які охоплюють 22 мови в ЄС, серед яких тепер також є чеська та словацька.

Зусилля TikTok із перевірки фактів охоплюють російську, українську, білоруську та 17 європейських мов. Це стало можливим, зокрема, завдяки партнерству з Reuters. У цьому контексті було перевірено 832 відео, пов’язаних із війною, з яких 211 видалено.

У Microsoft зазначили, що виявили у своїй пошуковій системі Bing Search майже 800 тисяч пошукових запитів, пов’язаних із війною.