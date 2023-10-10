Пошкоджено газогін Balticconnector, інфографіка: ERR

https://racurs.ua/ua/n188163-gazogin-mij-finlyandiieu-ta-estoniieu-poshkodjeno-pidozruut-zovnishnie-vtruchannya.html

Ракурс

Підводний газогін Balticconnector, котрий по дну Балтійського моря сполучає газові мережі Фінляндії з Естонією, був пошкоджений. Місце витоку вже вдалося виявити, воно розташоване у територіальних водах Фінляндії.

.

Крім того, було пошкоджено кабель зв’язку між Фінляндією та Естонією. Місце його пошкодження, ймовірно, розташоване у водах Естонії. Про це повідомляє естонське видання ERR з посиланням на заяви керівництва обох країн.

Так, президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що цілком імовірно, що пошкодження газової труби і кабелю зв’язку є результатом зовнішніх дій.

За даними Центральної кримінальної поліції Фінляндії, інцидент з газогоном розслідується як навмисне заподіяння шкоди, але говорити про те, чи це було навмисною дією, поки що зарано.

Однак пошкодження настільки великі, що вони не могли виникнути випадково, — наголошують у поліції, додаючи, що для заподіяння таких збитків необхідні спеціальні навички та відповідне обладнання, тому звичайна людина цього не змогла б зробити.

Як саме було зроблено пошкодження, поки що з’ясовується.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що не можна виключати, що Balticconnector був пошкоджений якорем великого корабля.

Ми маємо справу з дуже глибоким морським дном. Звичайно, якорі великих танкерів там досягають дна, але наше завдання — шляхом перегляду первинних кадрів, додаткових відеоматеріалів з’ясувати, які причини (ушкоджень — ред.), — наголосив він.

Певкур зазначив, що у Фінській затоці через численні кабелі та труби дуже чітко визначені місця якірної стоянки, і ці місця не розташовані поруч із підводним газогоном або кабелем.

Можливостей було чимало, шторм був досить сильний. Ми не можемо нічого виключати. Ми не можемо виключати, що це диверсія. Ми не можемо виключати, що це звичайна аварія, — зазначив він.

За його словами, наразі поки не зрозуміло, якою була різниця у часі між пошкодженнями газопроводу та кабелю зв’язку — теоретично можливо, що ці дві події відбулися не в один день.

Падіння тиску у Balticconnector було зафіксоване в ніч з 7 на 8 жовтня, тому оператори естонської та фінської систем перекрили подачу газу. Оператори обох країн, а також військово-морські сили ведуть спільну роботу з виявлення та усунення витоку.

Фінська газета Iltalehti з посиланням на джерела у сфері зовнішньої політики та безпеки Фінляндії повідомляє, що фінський уряд вважає за можливе, що це був організований росією саботаж.

Скільки триватиме ремонт газогону, наразі не відомо.

Balticconnector був введений в експлуатацію у грудні 2019 року. Його довжина становить 151 км, з яких 77 км проходять під водою в Балтійському морі.

У 2022 році Фінляндія відмовилася від російського газу. Тоді фінська енергетична компанія Gasum повідомила, що постачатиме природний газ своїм споживачам з інших джерел через газогін Balticconnector.

Джерело: ERR