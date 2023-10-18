Інтенсивність російських атак у районі Авдіївки знизилася

https://racurs.ua/ua/n188410-intensyvnist-rosiyskyh-atak-u-rayoni-avdiyivky-znyzylasya-genshtab.html

Ракурс

Інтенсивність російських атак у районі Авдіївки знизилася. Судячи зі зведення українського Генштабу на ранок середи, інтенсивність російських атак у районі Авдіївки в останню добу помітно знизилася, але залишилася колишньою на двох інших ділянках східного фронту: у районах Куп’янська та Мар’їнки.

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Згідно зі зведенням, за останню добу росіяни атакували українські позиції в Авдіївці та навколо неї всього п’ять разів.

До цього, з 10 жовтня, коли росіяни пішли в наступ у районі Авдіївки, і до позавчорашнього дня, український Генштаб повідомляв про 15 і більше атак на добу. Вчора їх було десять.

Водночас півночі, під Куп’янськом, і на південний захід від Донецька, в районі Мар’їнки частота російських атак, судячи зі зведення, не знизилася: понад 15 і більш як 20 за добу відповідно. Усі атаки, як стверджує Генштаб ЗСУ, відбили.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому зведенні пише, що поява в українській армії американських тактичних ракет ATACMS дальністю до 165 кілометрів може змусити російське командування розосередити та відвести далі фронтову авіацію, а це вплине на ефективність її.

Російська армія стабільно демонструє, що може пристосовуватися до нових ударних засобів України — але тільки після того, як зазнає перших серйозних втрат від цих коштів, до яких російське командування насправді повинно було підготуватися, — пишуть автори зведення.

На думку аналітиків ISW, перекидання фронтової авіації далі від фронту, ймовірно, на час знизить її можливості підтримувати оборонні та локальні наступальні операції, і це стосується насамперед гелікоптерів.

ISW нагадує, що російські вертольоти, які вражали бронетехніку противника, відігравали важливу роль у стримуванні українського наступу на південному фронті цього літа.