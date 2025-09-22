Армія РФ перегруповується після провальних весняно-літніх наступів. Фото:

Російські війська перегруповуються після невдалих наступів навесні та влітку.

Дії ворога на Південно-Слобожанському і Північно-Слобожанському напрямках можна розглядати як тактичний провал. Підрозділи РФ, які противник кинув для наступу, не досягли очікуваних результатів. Наразі росіяни намагаються створити умови для подальшого просування. Про це начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив у коментарі LIGA.net.

За його словами, загарбники зазнають великих втрат, що фіксується у щоденних зведеннях Генштабу та доповідях головнокомандувача.

Ця картинка про нібито шалені успіхи російської армії життєво необхідна диктаторському режиму Володимира Путіна, щоби спонукати населення до продовження війни, — розповів Гнатов.

Також він наголосив, що хоч операції на окремих напрямках і є безперспективними та завершуються тактичними поразками, ворог має можливість поповнювати ресурси й людський запас. Росіяни не шкодують втратити 200 чи 300 солдатів, щоб просунутися на 50−100 метрів.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що за минулу добу українські захисники відновили контроль над 1,3 кв. км на Добропільському напрямку. Підрозділи Сил оборони провели пошук та знищення противника на території 2,1 кв. км Покровського району Донеччини. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

