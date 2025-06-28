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росіяни просунулися у Запорізькій області в районах кількох населених пунктів.
153 боєзіткнення за добу, росіяни просунулися на Запоріжжі — що на фронтіhttps://racurs.ua/ua/n207392-153-boiezitknennya-za-dobu-rosiyany-prosunulysya-na-zaporijji-scho-na-fronti.htmlРакурс
росіяни просунулися у Запорізькій області в районах кількох населених пунктів.
Зокрема, як повідомляють аналітики DeepState та ISW, йдеться про Оріхівський напрямок.
Розпочалася 1221-ша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 153 боєзіткнення, — ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Найбільше росіяни штурмують на Торецькому, Новопавлівському, Лиманському та Покровському напрямках.
Ситуацію описують українські військові журналісти.
Військовий на псевдо «Мучной»:
Південно-Донецький напрямок.
Ворог почав бої за н. п Зірка, після якого росіяни зможуть зміцнити та підготувати плацдарм для наступу у бік села Толстой та Новохатське. Таким чином, противник виштовхуватиме нас із міжріччя Мокрі Яли-Вовча аж за кордон. Наразі тут відбувається велике охоплення території Донецької області, навіть якщо нам не доведеться відходити з передових сіл то однозначно з двох сторін вийде вогневий мішок, в якому буде незручно тримати оборону.
Також спостерігається розширення сірої зони на північ від н. п Мирне поблизу річки Тонка, значить, швидше за все, окупантам зручно зайти з півночі у село, а не йти через усе поле зі сходу, бо немає забудови, де можна швидко закріпитися.
Так само противник зміцнюється на захід від Шевченка для подальшого наступу у бік Комишувахи + Вільне Поле знаходиться у сіряку — це означає, що росіяни проводять зачистку і незабаром це село перейде під повний їхній контроль.
Український військовий кореспондент Богдан Мирошников:
Той самий трикутник Філія-Грушівське-Ялта, де сходяться відразу три ключових річки на межі Донецької та Дніпровської області — ймовірно, скоро, за Силами оборони залишиться лише Філія.
Ялта формально ще не втрачена, але дуже близько до цього. Грушівське вже майже через річку від ворога. Там ще село прикриває інше село — Зірка, але зважаючи на ситуацію, не думаю, що надовго.
А саме Грушівське дуже маленьке, щоб його довго обороняти. Сподіваюся, історія Невельського (у негативному її сенсі) не повториться.
Залишиться фактично тільки Філія, за яку буде жорстка заруба, я вважаю.
А так, ми зараз пожинаємо плоди неправдивих та улесливих рапортів «на гору» з цих місць.
Тепер весь напрямок «горить», а ворог підбирається вже до оперативно-тактичних успіхів.
Лейтенант Збройних сил України з позивним «Алекс»:
Останнім часом на різних напрямках спостерігаю ± адекватні інженерні споруди на лініях оборони.
Єгоза, протитанкові рови та насипи. Це вселяє певну надію на те, що хтось десь чує наші молитви і враховує сьогоденну тактику штурмових дій ворога, або то просто співпадіння.