росіяни просунулися у Запорізькій області в районах кількох населених пунктів.

Зокрема, як повідомляють аналітики DeepState та ISW, йдеться про Оріхівський напрямок.

Найбільше росіяни штурмують на Торецькому, Новопавлівському, Лиманському та Покровському напрямках.

Ситуацію описують українські військові журналісти.

Військовий на псевдо «Мучной»:

Південно-Донецький напрямок.

Ворог почав бої за н. п Зірка, після якого росіяни зможуть зміцнити та підготувати плацдарм для наступу у бік села Толстой та Новохатське. Таким чином, противник виштовхуватиме нас із міжріччя Мокрі Яли-Вовча аж за кордон. Наразі тут відбувається велике охоплення території Донецької області, навіть якщо нам не доведеться відходити з передових сіл то однозначно з двох сторін вийде вогневий мішок, в якому буде незручно тримати оборону.

Також спостерігається розширення сірої зони на північ від н. п Мирне поблизу річки Тонка, значить, швидше за все, окупантам зручно зайти з півночі у село, а не йти через усе поле зі сходу, бо немає забудови, де можна швидко закріпитися.

Так само противник зміцнюється на захід від Шевченка для подальшого наступу у бік Комишувахи + Вільне Поле знаходиться у сіряку — це означає, що росіяни проводять зачистку і незабаром це село перейде під повний їхній контроль.